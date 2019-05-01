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5 основных привычек, которые мешают похудеть

Добавлено: 01.05.19
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Рубрика: Общество / Это интересно
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5 основных привычек, которые мешают похудеть

Учёные определили пять утренних привычек, мешающих избавиться от лишнего веса, сообщает сайт Newsbash.ru

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Отказ от физической нагрузки возглавляет данный список. Небольшая зарядка по утрам помогает проснуться и подготовиться к тяжёлому дню, утверждают специалисты.

Следом идёт употребление кофе с молоком. Напиток трудно усваивается в организме человека, что может привести к несварению желудка. Эксперты рекомендуют чай или тёплую воду с лимоном.

Третье место занимает излишний пессимизм. Учёные считают, что отличную форму можно вернуть только с улыбкой на лице. Также медики не советуют сок из пакета, бутерброды с сыром или колбасой.

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