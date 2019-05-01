5 основных привычек, которые мешают похудеть

Учёные определили пять утренних привычек, мешающих избавиться от лишнего веса, сообщает сайт Newsbash.ru

Отказ от физической нагрузки возглавляет данный список. Небольшая зарядка по утрам помогает проснуться и подготовиться к тяжёлому дню, утверждают специалисты.Следом идёт употребление кофе с молоком. Напиток трудно усваивается в организме человека, что может привести к несварению желудка. Эксперты рекомендуют чай или тёплую воду с лимоном.Третье место занимает излишний пессимизм. Учёные считают, что отличную форму можно вернуть только с улыбкой на лице. Также медики не советуют сок из пакета, бутерброды с сыром или колбасой.