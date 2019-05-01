5 основных привычек, которые мешают похудеть
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Учёные определили пять утренних привычек, мешающих избавиться от лишнего веса, сообщает сайт Newsbash.ru
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Следом идёт употребление кофе с молоком. Напиток трудно усваивается в организме человека, что может привести к несварению желудка. Эксперты рекомендуют чай или тёплую воду с лимоном.
Третье место занимает излишний пессимизм. Учёные считают, что отличную форму можно вернуть только с улыбкой на лице. Также медики не советуют сок из пакета, бутерброды с сыром или колбасой.
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