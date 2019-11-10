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Новый год 2020: что готовить на стол

Добавлено: 10.11.19
Просмотров: 111
Рубрика: Общество / Это интересно
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Новый год 2020: что готовить на стол

Что ждать от Нового 2020 года не знает никто. Но мы можем задобрить Белую Металлическую Крысу, с помощью блюд, которые подадим к праздничному новогоднему столу.


Про меню на праздничный стол рассказали эксперты.

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Крыса любит хорошо покушать. На столе желательно присутствие сытных, мясных яств, причем или отварное, или запеченное.

Белая Крыса обрадуется мясной нарезке: бекон, буженина, колбасы.

Не стоит отказываться и от салатов и холодных закусок. На стол можно поставить всевозможные канапе.

На праздничном столе не обойтись без овощей и фруктов пастельного цвета. Их можно красиво подать на тарелке.

Что касается напитков. То крыса не привередлива в них. Поэтому они могут индивидуальные.

Так что экспериментируйте.
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Источник: sterlegrad.ru
Фото: goodfon.ru
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