Новый год 2020: что готовить на стол

Что ждать от Нового 2020 года не знает никто. Но мы можем задобрить Белую Металлическую Крысу, с помощью блюд, которые подадим к праздничному новогоднему столу.





Про меню на праздничный стол рассказали эксперты.

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Фото: goodfon.ru

Крыса любит хорошо покушать. На столе желательно присутствие сытных, мясных яств, причем или отварное, или запеченное.Белая Крыса обрадуется мясной нарезке: бекон, буженина, колбасы.Не стоит отказываться и от салатов и холодных закусок. На стол можно поставить всевозможные канапе.На праздничном столе не обойтись без овощей и фруктов пастельного цвета. Их можно красиво подать на тарелке.Что касается напитков. То крыса не привередлива в них. Поэтому они могут индивидуальные.Так что экспериментируйте.