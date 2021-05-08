Советский снайпер Семён Данилович Номоконов. Тунгус

| 08 май 2021 | 16:02









(12 августа 1900 — 15 июля 1973)Советский снайпер, эвенк по национальности. Во время Великой Отечественной войны уничтожил 360 немецких солдат и офицеров, в том числе одного генерал-майора. Во время советско-японской войны уничтожил 7 солдат Квантунской армии. Общий подтверждённый счёт 367 вражеских солдат и офицеров.

С августа 1941 года — участник Великой Отечественной войны. Поначалу служил санитаром и сапёром на Калининском фронте. Попал в окружение, но вышел к своим. После того как был замечен командованием как меткий стрелок, переведён в снайперский взвод:

«Это было в один из осенних дней 1941 года. Подобрав очередного раненого, он увидел, как немец целится в их сторону. Номоконов мгновенно вскинул винтовку и выстрелил, притом метко. Вечером в части только и было разговоров о метком выстреле санитара. Его зачислили в снайперский взвод. Так начался путь снайпера — забайкальца».

Бывало, Номоконов поражал противника с 300, 500 метров, иногда — с километра (1000 м). Экипировка снайпера была схожа с охотничьей, Семён Данилович пользовался разнообразными верёвочками, шнурками, рогульками, осколками зеркал. На ногах были сплетённые из конского волоса бродни, позволявшие быть бесшумным в ответственный момент. Воевал на Валдайских высотах, Карельском перешейке, Украине, в Литве, Восточной Пруссии, а затем во время советско-японской войны — в Маньчжурии. Служил в составе 5 фронтов, 2 дивизий, 6 полков.

Количество убитых солдат и офицеров противника отмечал на трубке, выжигая точки (солдат) и крестики (офицер):



«На казённой винтовке нельзя отметки ставить. Скажут — портишь. Да и заменить её могут, а война кончилась — сдал её. Трубка же всегда со мной».





Немцы дали ему прозвище «Таёжный шаман». Был 8 раз ранен, перенёс две контузии.

«…Со стороны оно и впрямь могло показаться, что знается охотник с нечистой силой. Он выходил на задание с верёвочками, шнурками, рогульками, с осколками зеркал. На ногах у него были бродни, обувь, сплетённая из конского волоса. И всё это снайперу было нужно: бродни делали бесшумным шаг, зеркальцами он выманивал выстрел противника, верёвочками, как кукольник, приводил в движение запасные каски, надетые на палки. Никто из взвода не мог превзойти его в искусстве маскировки».





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После войны продолжал работать в совхозе. Уйдя на пенсию, в середине 1960-х годов переехал в село Зугалай Могойтуйского района Агинского Бурятского автономного округа, где работал в колхозе имени В. И. Ленина.Жена — Марфа Васильевна. 9 детей и 30 внуков.Умер 15 июля 1973 года.История Семёна Номоконова стала собирательным образом для фильма «Снайпер 2. Тунгус».



