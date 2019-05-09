Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Самая известная фотография солдата Великой Отечественной

Самая известная фотография солдата Великой Отечественной

Добавлено: 09.05.19
Просмотров: 3 046
Рубрика: Общество / Это интересно
Комментарии (0)
Загрузка...
Самая известная фотография солдата Великой Отечественной

А вы знаете историю ее возникновения?

Младший политрук Алексей Еременко поднимает бойцов в атаку. Это, пожалуй, самое известное фото Великой Отечественной войны, наравне с которым разве что фотография Знамени Победы над рейхстагом. А. Еременко погиб через несколько секунд после того, как был сделан снимок.

История плаката «Красной армии – слава! Дошли!»

Читайте также:

История плаката «Красной армии – слава! Дошли!»
Фотография названа «Комбат» (то есть «командир батальона») автором фотографии по ошибке. Макс Альперт успел сделать пару снимков командира, поднявшего солдат в атаку, и тут же осколок снаряда разбил камеру. Фотограф решил, что кадры испорчены, и не стал записывать имя человека, которого он сфотографировал. Позже, проявляя пленку, он увидел, что кадр получился превосходным. М. Альперт вспомнил, как слышал в том бою, что по рядам передали «Комбата убили» и решил, что он сфотографировал именно командира батальона. Только после того, как фотография получила мировую известность под названием «Комбат», была установлена личность героя на снимке: Алексей Гордеевич Еременко, 1906 года рождения.

Фото было сделано 12 июля около села Хорошее (сейчас село Хорошее Славяносербского района Луганской области) между реками Лугань и Лозовая, на участке, где держал оборону 220-й стрелковый полк 4-й стрелковой дивизии, ведя упорные кровопролитные оборонительные бои с превосходящими силами противника.

Время съемки: 12.07.1942
Место съемки: Село Хорошее, Луганская область
Автор: Макс Альперт

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Башкирии свыше 1600 ветеранов войны получили единовременные выплаты ко Дню Победы
Общество
В Башкирии свыше 1600 ветеранов войны получили единовременные выплаты ко Дню Победы
История плаката «Красной армии – слава! Дошли!»
Это интересно
История плаката «Красной армии – слава! Дошли!»
«Сколько лет тебе, комиссар?»
Общество / Культура
«Сколько лет тебе, комиссар?»
У карты Мишкинского района: деревня Елышево
Общество / Это интересно
У карты Мишкинского района: деревня Елышево
В честь 70-летия Победы Башкирия выделит на пособия ветеранам 6 млн. рублей
Экономика
В честь 70-летия Победы Башкирия выделит на пособия ветеранам 6 млн. рублей
Георгиевская лента и Гвардейская лента. В чём отличие
Это интересно
Георгиевская лента и Гвардейская лента. В чём отличие
Несколько фактов о великом снайпере Василии Зайцеве
Это интересно
Несколько фактов о великом снайпере Василии Зайцеве
Советский снайпер Семён Данилович Номоконов. Тунгус
Это интересно
Советский снайпер Семён Данилович Номоконов. Тунгус
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: