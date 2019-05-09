Самая известная фотография солдата Великой Отечественной

А вы знаете историю ее возникновения?



Младший политрук Алексей Еременко поднимает бойцов в атаку. Это, пожалуй, самое известное фото Великой Отечественной войны, наравне с которым разве что фотография Знамени Победы над рейхстагом. А. Еременко погиб через несколько секунд после того, как был сделан снимок.



Фотография названа «Комбат» (то есть «командир батальона») автором фотографии по ошибке. Макс Альперт успел сделать пару снимков командира, поднявшего солдат в атаку, и тут же осколок снаряда разбил камеру. Фотограф решил, что кадры испорчены, и не стал записывать имя человека, которого он сфотографировал. Позже, проявляя пленку, он увидел, что кадр получился превосходным. М. Альперт вспомнил, как слышал в том бою, что по рядам передали «Комбата убили» и решил, что он сфотографировал именно командира батальона. Только после того, как фотография получила мировую известность под названием «Комбат», была установлена личность героя на снимке: Алексей Гордеевич Еременко, 1906 года рождения.Фото было сделано 12 июля около села Хорошее (сейчас село Хорошее Славяносербского района Луганской области) между реками Лугань и Лозовая, на участке, где держал оборону 220-й стрелковый полк 4-й стрелковой дивизии, ведя упорные кровопролитные оборонительные бои с превосходящими силами противника.Время съемки: 12.07.1942Место съемки: Село Хорошее, Луганская областьАвтор: Макс Альперт