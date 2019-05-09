Самая известная фотография солдата Великой Отечественной
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А вы знаете историю ее возникновения?
Младший политрук Алексей Еременко поднимает бойцов в атаку. Это, пожалуй, самое известное фото Великой Отечественной войны, наравне с которым разве что фотография Знамени Победы над рейхстагом. А. Еременко погиб через несколько секунд после того, как был сделан снимок.
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Фото было сделано 12 июля около села Хорошее (сейчас село Хорошее Славяносербского района Луганской области) между реками Лугань и Лозовая, на участке, где держал оборону 220-й стрелковый полк 4-й стрелковой дивизии, ведя упорные кровопролитные оборонительные бои с превосходящими силами противника.
Время съемки: 12.07.1942
Место съемки: Село Хорошее, Луганская область
Автор: Макс Альперт
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