В Уфе скульптурам фонтана «Семь девушек» надели медицинские маски

Скульптурам фонтана «Семь девушек» в Уфе 13 мая надели медицинские маски. Фотографией поделился глава Башкирии Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях.







Комментарием к фотографии, собравшим наибольшее количество лайков, стала запись жителя республики Венера Зарипова: «В принципе, они соблюдают дистанцию». На данный момент комментарий набрал 76 «сердечек».

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Напомним, 12 мая Госсобрание республики ввело штрафы за нарушение масочного режима. Физлица могут получить предупреждение или быть оштрафованы на 1-3 тысячи рублей, за повторное нарушение – на 3-5 тыс рублей. Для должностных лиц штрафы составят от 5 до 15 тыс рублей, для юридических лиц – от 50 до 100 тыс рублей. Повторные нарушения будут оцениваться выше: 15-30 тыс рублей и 100 – 200 тыс рублей соответственно.