Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе скульптурам фонтана «Семь девушек» надели медицинские маски

В Уфе скульптурам фонтана «Семь девушек» надели медицинские маски

Рубрика: Общество / Это интересно
Теги: Уфа
В Уфе скульптурам фонтана «Семь девушек» надели медицинские маски

Скульптурам фонтана «Семь девушек» в Уфе 13 мая надели медицинские маски. Фотографией поделился глава Башкирии Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях.



Комментарием к фотографии, собравшим наибольшее количество лайков, стала запись жителя республики Венера Зарипова: «В принципе, они соблюдают дистанцию». На данный момент комментарий набрал 76 «сердечек».

В Уфе на скульптуры фонтана "Семь девушек" повязали шарфы

Читайте также:

В Уфе на скульптуры фонтана "Семь девушек" повязали шарфы
Напомним, 12 мая Госсобрание республики ввело штрафы за нарушение масочного режима. Физлица могут получить предупреждение или быть оштрафованы на 1-3 тысячи рублей, за повторное нарушение – на 3-5 тыс рублей. Для должностных лиц штрафы составят от 5 до 15 тыс рублей, для юридических лиц – от 50 до 100 тыс рублей. Повторные нарушения будут оцениваться выше: 15-30 тыс рублей и 100 – 200 тыс рублей соответственно.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ufa.aif.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: