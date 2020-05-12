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В Башкирии предлагают ввести штраф до 50 тысяч рублей за нарушение масочного режима

Рубрика: Общество / Человек и закон
В Башкирии предлагают ввести штраф до 50 тысяч рублей за нарушение масочного режима

Дмитрий Чувилин, депутат Госсобрания - Курултая республики рассказал о том, что выступил против новой инициативы.



Радий Хабиров попросил депутатов рассмотреть проект, согласно которому последовало бы ужесточение контроля за соблюдением масочного режима, в том числе и о наложении штрафов жителям, которые пребывают в общественных местах без медицинских масок и перчаток. В случае принятия новой инициативы размеры штрафов будут варьироваться от одной тыс. рублей для граждан и до 50 тыс. рублей для юридических лиц.

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Д. Чувилин сообщил, что проголосовал против этой инициативы. Медицинские маски попросту негде приобрести. Если в Уфе средства защиты еще можно купить, то за пределами столицы республики их просто невозможно закупить. Кроме того, жителям маски не выдаются бесплатно, а цены на них очень высоки.

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Фото: news.myseldon.com

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