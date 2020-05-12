Медики Башкирии просят усилить масочный режим в республике

По мнению врачей, с первого дня борьбы с пандемией в Башкирии приняты правильные карантинные меры, которые помогли предотвратить серьезную вспышку заболевания, а республике оказаться только на 70 месте в России по числу заболевших.







Также в Башкирии сохраняется низкая смертность от осложнений опасного вируса.

- Мы, как медики понимаем, что длительный карантин необходимо ослабить. Людям надо выходить на воздух, заниматься спортом, нужно открывать парки, но расслабляться нельзя. Мы прекрасно знаем, что существует бессимптомное течение коронавируса. Поэтом мы просим сохранить и даже усилить масочный режим, - зявила Римма Утяшева, заместитель председателя комитета по здравоохранению, социальной политики и делам ветеранов Госсобрания-Курултая Башкирии, попросив членов правительства разработать указ, предусматривающий ответственность за нарушение масочного режима.

- Иначе все наши усилия по борьбе с коронавирусом могут пойти насмарку, - констатировала Римма Утяшева.

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