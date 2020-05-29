На территории Башкирии можно будет наблюдать частичное солнечное затмение

| 29 май 2020 | 16:09

По сообщению планетария города Уфы данное природное явление произойдет 21 июня. Также сообщается, что затмение начнется в 10.35, максимальной фазы достигнет в 11.19, а завершится оно в 12.05.



Сотрудники планетария Уфы поясняют, что увидеть затмение можно будет с помощью защищенного стекла или фотопленки.







Также в учреждении сообщили, что если в этот день подведет погода, то следующее солнечное затмение можно будет наблюдать на следующий год - 10 июня. Оно также будет неполным. Последнее полное солнечное затмение было 15 февраля 1961 года и бывает оно через 100 лет. Жители Башкирии смогут снова его увидеть 20 апреля 2061 года через 41 год от нынешнего года.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: pixabay