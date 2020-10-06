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В Белорецком районе в октябре зацвела верба

В Белорецком районе в октябре зацвела верба

Белорецкий район | 06 окт 2020 | 17:41

Аномальное явление заметили в деревне Западная Майгашля Белорецкого района Башкирии. 2 октября там зацвела верба, что совершенно нехарактерно для дерева.



Как рассказали местные жители, обычно верба начинает цвести в апреле или начале мая.

— Она цветет весной, очень редко она открывается осенью. Но есть народная примета: если верба зацветает осенью — это значит, что осень будет продолжительной и очень теплой, — рассказала местная жительница.
В Башгидрометцентре не поддерживают такого рода заявления и отталкиваются от «реальных погодных закономерностей». В пресс-службе посоветовали приметам не верить, и полагаться на прогнозы синоптиков.
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— Очень редко народные приметы соответствуют реальной ситуации. Когда такое происходит, как правило, это обычное совпадение, — прокомментировали синоптики.
По прогнозу синоптиков, в октябре на территории Башкирии среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах +4... +5 °С, что на 1,5 °С выше нормы. Это значит, что октябрь прогнозируется специалистами как непривычно теплый. И верба тут ни при чем.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Елена Жилинская

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