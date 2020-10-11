В октябре жители Башкирии могут наблюдать потрясающий метеорный поток Ориониды

| 11 окт 2020 | 19:54

Ежегодно со 2-го октября по 7-ое ноября действует метеорный поток Ориониды: Земля ежегодно пересекает рой частиц, оставленных кометой Галлея, которые со скоростью 66 км в час влетают в земную атмосферу и испаряются на высоте 100 км над поверхностью Земли, оставляя в небе яркие светящиеся следы – метеоры. Ориониды быстрые и в среднем не очень яркие белые метеоры около +2,5m звездной величины, но встречаются и очень яркие. Половина Орионид оставляют шлейфы, следы, ионизованного газа, видимые в течение нескольких секунд после исчезновения метеора.







Ориониды достаточно известный метеорный поток, хотя он и не такой активный, как знаменитые Персеиды. В ночь максимума действия потока, который приходится в этом году на 20-21 октября, опытные наблюдатели метеоров в подходящих для наблюдения условиях: в отсутствии Луны на небе, в темном месте вдали от города и при ясной прозрачной атмосфере, могут насчитать до 20 метеоров в час. В некоторые годы (2006 г., 2009 г.) активность Орионид возрастала, и в ночь максимума наблюдалось до 50-75 метеоров в час.



В первые дни действия потока и ближе к его окончанию количество "падающих звезд" может быть буквально единичным. Активность Орионид возрастает с 16 октября и в этом году достигнет максимума под утро 21 октября.









Свое название «Ориониды» метеорный поток получил по созвездию Ориона, в котором находится радиант потока - точка, из которой, как кажется земному наблюдателю, вылетают метеоры. Радиант потока расположен выше и левее звезды Бетельгейзе – самой яркой в созвездии Ориона.Наиболее подходящее время для наблюдений Орионид – с полуночи и до рассвета, когда созвездие Ориона достаточно высоко поднимается над горизонтом, в этом году; наблюдению максимума Орионид Луна не помешает, будучи в возрасте 3-х дней, она рано вечером зайдет за горизонт, и не будет засвечивать небо, позволив увидеть и более слабые метеоры. Но также, как и все метеорные потоки, Ориониды следует наблюдать подальше от города, поскольку городские огни настолько засвечивают небо, что позволяют увидеть только очень яркие метеоры.

Прародительницей метеорного потока Ориониды является комета Галлея, которая считается самой известной кометой в Солнечной системе, она движется по эллиптической орбите вокруг Солнца, возвращаясь к Земле каждые 76 лет. В последний раз она прошла свой перигелий (точку орбиты, ближайшую к Солнцу) в 1986 году.

Читать дальше...





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram