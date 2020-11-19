Как украсить дом к Новому году 2021

| 19 ноя 2020 | 11:25

Вот уже и подходит к концу 2020 год. Совсем скоро наступит Новый год. Эксперты рекомендуют ответственно подойти к подготовке праздника, чтобы привлечь нового покровителя. Они рассказали, как украсить свой дом, чтобы завоевать расположение Металлического Быка.







По словам экспертов, Быку не нравятся яркие цвета. В связи с чем они советуют присмотреться к черному, металлическому, белому, коричневому, голубому и зеленому. Красный же эксперты назвали недопустимым, так как его изобилие вызывает агрессию.



Для праздничного стола подойдут белые скатерти, металлические подсвечники и посуда с серебряной каемкой. Все это не только создаст праздничную атмосферу, но и привлечет в ваш дом удачу.



Эксперты рекомендуют отдать предпочтение в украшении дома натуральным тканям, живым цветам, овощам и фруктам. При этом, чем больше в интерьере будет натуральных вещей и материалов, тем большую благосклонность Быка можно будет завоевать. Уместными будут и украшения, выполненные своими руками.



Главным украшением Нового года остается ель. Привлечь достаток можно благодаря металлическим, белым шарам, гирляндам и мишуры. Стоит избегать обилия украшений и блестящего дождика, они могут создать "лишний шум" для встречи нового года. Важным атрибутом праздника будет фигурка быка.



Эксперты отметили, что Бык ценит уют и функциональность, поэтому важным будет создать уютную атмосферу, чтобы каждый член семьи почувствовал заботу и внимание.





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