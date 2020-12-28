Что приготовить на Новый год 2021 Быка: праздничное меню

| 28 дек 2020 | 15:42

Ежегодно хозяйки в преддверии Нового года задаются вопросом, как удивить своих близких и гостей необычной подачей и вкусом праздничных блюд. При этом эксперты отмечают, что можно не просто сделать вкусные блюда, но и привлечь благодаря им удачу.



По словам специалистов, стать удачливее проще, чем кажется. Они назвали ряд продуктов, которые можно потреблять по отдельности или включить в приготовление блюд, а еще заговорить их на удачу. Речь идет о йогуртах, рыбе, овощах, крупах, грибах и фруктах.







Прежде всего специалисты советуют включить в новогоднее меню ягодные или фруктовые салаты, свежевыжатые соки и смузи. Все они будут радовать ярким видом и вкусом.



По мнению специалистов, стоит отказаться от классической "селедки под шубой", чтобы порадовать своих близких питательными и полезными блюдами.



Уместными на новогоднем столе будут и порционные горшочки с нежным рагу. Эксперты отмечают, что пищу можно заговорить. Так, каждый гость и член семьи станет в 2021 году удачливее и богаче.

Эксперты считают, что салаты станут намного полезнее, если заправить их не майонезом, а йогуртом. Такие блюда получат новый вкус, а также позволят повысить жизненную силу. Салаты можно дополнить орехами, ягодами и фруктами.



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