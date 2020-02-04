Выбираем видеорегистратор: параметры и советы

Видеорегистраторы становятся всё популярнее, но при их покупке нужно учитывать некоторые особенности той или иной модели....







Современные видеорегистраторы — приборы, с технической точки зрения, довольно простые, если не сказать, примитивные. От компактных фотокамер-мыльниц, умеющих снимать видео, регистратор отличатся только двумя принципиальными особенностями — удобным креплением на стекло и способностью записывать видеоролики «по кругу», вытесняя старую информацию более новой («циклическая запись»). Поэтому и цены на видеорегистраторы относительно невысоки: самые простые приборы можно купить за 1000–1500 руб.

Способы крепления

Качество записи и оптика

Дополнительные возможности









Крепится видеорегистратор на стекло обычной присоской. От её размера зависит стабильность изображения при тряске: чем больше площадь присоски, тем, соответственно, меньше будет «дрожаний» изображения на плохой дороге. Крупная присоска и держит лучше, особенно зимой, когда на холодное стекло вообще прилепить что-либо проблематично. Но большая присоска (равно как и регистратор нескромных размеров) будет ощутимо скрывать обзор, так что тут нужен компромисс. Очевидно, что для небольших автомобилей небольшой размер более актуален, чем для минивэнов и внедорожников.Механизм крепления тоже важен: простой кронштейн с регулировкой только по высоте может быть очень компактным, и его удобно прятать в «бардачке». Но он не позволяет повернуть регистратор вбок, например, для того, чтобы записать беседу с инспектором ГИБДД.Существует несколько моделей, которые крепятся на стекло не на присоске с кронштейном, а на «липучке» (двустороннем скотче). Это очень маленькие регистраторы, как правило, лишённые дисплея. Подразумевается, что пользователь не будет снимать прибор всякий раз, когда покидает автомобиль, что, конечно, удобно. Но нужно иметь в виду, что криминальный интерес к навигаторам и регистраторам никуда не делся и риск обнаружить наутро машину с разбитым стеклом при установке такого регистратора возрастает. Существуют модели для полностью скрытой установки, с вынесенной видеокамерой. Но, к сожалению, они пока неоправданно дороги и имеют худшее качество записи, чем моноблочные.Качество записи определяется несколькими техническими параметрами, главный из которых — разрешение светочувствительной матрицы. Ещё недавно разрешение HD (1280×720) считалось очень высоким, ныне же получили массовое распространение недорогие FullHD-матрицы (1920×1080). Стоимость регистраторов HD и FullHD почти сравнялась, так что при прочих равных лучше выбрать более высокое разрешение. Это даст более чёткую «картинку», на которой будут различимы не только автомобили, но и их номера, а также дорожные знаки и надписи на указателях.Особо въедливые потребители могут поинтересоваться способом получения разрешения FullHD в регистраторе. Дело в том, что некоторые не совсем добросовестные производители строят FullHD на базе HD-матриц (старых, залежавшихся на складах). Делается это программным способом: к каждому пикселю искусственно добавляется второй, точно такой же. Пикселей становится в два раза больше, и формально картинка соответствует требованиям FullHD. Но реальное её качество не улучшается, а даже ухудшается. Этот нехитрый приём называется интерполяцией, так что в разговоре с продавцом стоит невзначай спросить: «А нет ли в этом приборе интерполяции?».Все FullHD позволяют перейти на более низкое разрешение (через соответствующий пункт меню). Это нужно для того, чтобы на карту памяти поместилось больше информации. В случае «пролонгированных» ДТП или других неприятностей, длящихся довольно долго (например, выяснения отношений с сотрудниками ДПС или соседями по транспортному потоку), это может быть важным. Но лучше, право слово, купить карту памяти большего объёма. 16 ГБ хватит для записи любого происшествия.Переход на более низкое разрешение обоснован и в тёмное время суток. Дело в том, что при пониженном освещении падает динамический диапазон светочувствительной матрицы (её способность реагировать как на яркие, так и на слабоосвещённые предметы). И с увеличением разрешения этот эффект проявляется боле заметно. Так что ночью в большинстве случаев HD-разрешение даст лучшую «картинку». К тому же HD, как правило, записывается с более высокой кадровой частотой.Ещё важный аспект: качество изображения зависит от типа оптики. Если объектив стеклянный, то качество будет выше. Пластмассовые объективы хуже и мутнеют со временем. Но они, конечно, дешевле.Если есть встроенный— выбрать среднюю чувствительность (она, как правило, стоит по умолчанию). Датчик удара позволит видеорегистратору создать «нестираемый» файл в момент ДТП, на тот случай, если видеорегистратор обесточится или иссякнет энергия во встроенном аккумуляторе. Такой файл удаляется с карты памяти только форматированием.И да, конечно, лучше выбирать регистраторы с более-менее, как минимум, на полчаса автономной работы.Нужен ли регистратору? Самому регистратору — нет, а вот пользователю нужен. По нему проще устанавливать угол наклона объектива и настраивать параметры через меню. Для этих целей достаточно самого скромного по размерам мониторчика, 2–3 см по диагонали. Это позволяет и сам регистратор сделать некрупным. Те же, кто хвастают крупными дисплеями с высоким разрешением, делают это явно в маркетинговых целях. Всё равно просматривать ролики удобнее на компьютере, а не на дисплее видеорегистратора, каким бы широкоформатным он ни был. А для оперативного просмотра (к примеру, доказать сотруднику ГИБДД, что ты не пересекал сплошную) достаточно и маленького экрана. Причём сам факт наличия видеозаписи и готовности на её основе отстаивать собственную правоту действует на доблестных рыцарей ГАИ отрезвляюще. И уже неважно, какого разрешения дисплей.тоже лишним не будет: если разбор отношений с ГИБДД или участником происшествия дойдут до суда, то отображение местоположения автомобиля на карте способно служить веским аргументом. Полицейские могут часто ошибаться в протоколах, указав неверный адрес. Чем порой пользуются адвокаты, разваливая «лишенческие дела».А вот, как бы её ни рекламировали, особой пользы не принесёт. Даже более того: при определённом наклоне стекла инфракрасное излучение будет отражаться в объектив, засвечивая матрицу. А подсвечивать сколь-нибудь значительное пространство слабенькие светодиоды не способны — в свете фар всё и без них видно. На самом деле наличие подсветки нужно только в режиме «ночного дежурства», когда регистратор работает в «спящем» автомобиле, записывая происходящее вокруг. Но зачем это автовладельцу? Противоугонности тут минимум — угонят вместе с регистратором, если захотят. Разве что можно будет разобраться в несостоявшейся по каким-либо причинам попытке угона.

Лишних функций вообще лучше избегать. Они неоправданно удорожают регистратор и запутывают при настройке. Возможно, существуют гаджет-аддикты, готовые всякий раз вручную устанавливать баланс белого или менять длительность записываемых роликов, но их явное меньшинство.



И последнее. Видеорегистраторы получают питание от разъёма прикуривателя, и стоит поинтересоваться длиной кабеля, вложенного в коробочку. Излишне длинный будет мешаться под правой рукой, а его масса будет стремиться выдернуть вилку разъёма из регистратора. Слишком короткий, напротив, сильно ограничит вариативность установки в больших автомобилях. Оптимальная длина кабеля — 1 метр; всё, что больше, предназначается для скрытой проводки и, соответственно, профессиональной установки.

Источник: aif.ru

Фото: Ирины Зверковой