Автоэксперты рассказали, когда лучше ставить зимнюю резину

09:32, 08 сен 2021

Менять резину нужно, обращая внимание на температуры воздуха и вероятность выпадения осадков. Таким мнением поделились российские автоэксперты.







«Зимнюю резину надо устанавливать, когда дневная температура меньше, чем семь градусов. Семь градусов — это порог, когда эффективность летней резины по торможению сравнивается с зимней. Имеет смысл говорить, что водителям пора менять резину, когда возникает высокая вероятность снежных осадков и „каши“ на дороге. В этом случае зимняя резина гораздо эффективнее из-за того, что у нее совершенно другой рисунок протектора, который более адаптирован к этим условиям», — сказал координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Владельцам шипованной резины эксперт рекомендовал не торопиться и менять ее, ориентируясь на погоду, так как шипы чувствительны к сухой дороге. «Если говорить про Москву, то до 1 ноября не имеет смысла менять резину с летней на зимнюю при нормальных погодных условиях, если человек бережет резину», — отметил координатор «Синих ведерок».



Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области, автоэксперт Кирилл Форманчук поделился информацией, что необходимо обращать внимание на то, в какое время суток вы используете автомобиль. «Если выезжаете рано утром, когда еще после ночи все замерзло, то лучше переобуваться пораньше. С первыми заморозками. Если выезжаете, когда более-менее все растаяло, то можно не торопиться», — обратил внимание автоэксперт.









По его словам, проблемы с тем, чтобы найти, где поменять резину, возникнуть не должны, поскольку сейчас в каждом районе находятся несколько шиномонтажных комплексов. Также Форманчук посоветовал поторопиться с покупкой зимней резины. «Чем ближе к зиме, тем они будут дороже. Сейчас можно купить колеса, в том числе и со скидкой. У нас никогда ничего не дешевеет. Только дорожает», — сказал президент федерации.

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Фото: pexels.com