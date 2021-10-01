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Жительница Башкирии в 62 года поднялась на Эльбрус

Жительница Башкирии в 62 года поднялась на Эльбрус

21:40, 01 окт 2021

Жительница села Серафимовский Туймазинского района Гульфира Диева покорила Эльбрус, высота которого 5642 метра.

"О сложности подъема на Эльбрус я была наслышана. Случалось, и молодые крепкие люди сходили с маршрута. Знала и о трагедиях, но старалась эти мысли отгонять. Что такое горная болезнь, я на себе ощутила. Когда оставалось всего 200 метров до пика скалы, стали подкашиваться ноги, участилось сердцебиение. Но мы сделали пятиминутный привал, я попила горячий чай с шоколадкой, и силы вернулись", - признается она.

Гульфира Закиевна трудится в ООО «СОЗАиТ». Ее трудовой стаж – 46 лет, из них 42 года она работает контролером механосборочных и электромонтажных работ. После Эльбруса пенсионерка сразу отправилась покорять плато Бермамыт, высота которого почти 2600 метров.

Этим летом Диева также взошла на семь вершин Уральского барса - в их числе Большой Иремель, горы Рассыпная, Ялангас и Кумардак, расположенные в Белорецком районе, гора Курташтау – в Учалинском районе, Кушай – в Абзелиловском районе, Масим – в Бурзянском районе. А передохнув дома неделю, отправилась в путешествие по Золотому кольцу Алтая.

Сейчас Гульфира Закиевна мечтает пройти «Большую Южноуральскую тропу», где нужно пешком преодолеть туристический маршрут от Белорецка до Большого Иремеля и взойти на ряд вершин. А еще в списке ее желаний – Ликийская тропа в Турции и поездка в Дагестан.

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Источник: tuvest.ru
Фото: tuvest
Теги: Туймазинский район
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