Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »

Уфимские спасатели наткнулись на артефакт эпохи Средневековья

Уфимские спасатели наткнулись на артефакт эпохи Средневековья

00:07, 19 июл 2023

Уфимские спасатели во время подводных погружений наткнулись в реке Белая на предмет, принадлежащий эпохе Средневековья. Об этом сообщает пресс-центр столичного УГЗ.



Этот артефакт представляет собой массивный круг из камня, который, как предполагается, использовался в качестве жернова. Сотрудники ПСО Управления гражданской защиты передадут находку в Национальный музей Башкирии.

Спасатели Уфы регулярно пополняют музеи региона найденными ими находками. Все эти экспонаты были обнаружены на дне близлежащих рек.

– В реке Белая спасатели обнаружили старинный якорь, кости мамонта и бизона, а в Уфимке – череп шерстистого носорога, жившего восемь тысяч лет назад, – рассказали сотрудники поисково-спасательного отряда.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ
Теги: Уфа
Читайте также

В Уфе спасатели сняли с карниза молодого мужчину
Происшествия в Башкирии
В Уфе спасатели сняли с карниза молодого мужчину
В столице Башкирии в реке Белой едва не утонула женщина
Происшествия в Башкирии
В столице Башкирии в реке Белой едва не утонула женщина
В Уфе спасатели ликвидировали нефтяное пятно в акватории реки Белой
Происшествия в Башкирии
В Уфе спасатели ликвидировали нефтяное пятно в акватории реки Белой
Уфимские спасатели вытащили собаку, провалившую под лед
Происшествия в Башкирии
Уфимские спасатели вытащили собаку, провалившую под лед


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: