Уфимские спасатели наткнулись на артефакт эпохи Средневековья

00:07, 19 июл 2023

Уфимские спасатели во время подводных погружений наткнулись в реке Белая на предмет, принадлежащий эпохе Средневековья. Об этом сообщает пресс-центр столичного УГЗ.







Этот артефакт представляет собой массивный круг из камня, который, как предполагается, использовался в качестве жернова. Сотрудники ПСО Управления гражданской защиты передадут находку в Национальный музей Башкирии.



Спасатели Уфы регулярно пополняют музеи региона найденными ими находками. Все эти экспонаты были обнаружены на дне близлежащих рек.



– В реке Белая спасатели обнаружили старинный якорь, кости мамонта и бизона, а в Уфимке – череп шерстистого носорога, жившего восемь тысяч лет назад, – рассказали сотрудники поисково-спасательного отряда.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ