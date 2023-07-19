Уфимские спасатели наткнулись на артефакт эпохи Средневековья
00:07, 19 июл 2023
Уфимские спасатели во время подводных погружений наткнулись в реке Белая на предмет, принадлежащий эпохе Средневековья. Об этом сообщает пресс-центр столичного УГЗ.
Этот артефакт представляет собой массивный круг из камня, который, как предполагается, использовался в качестве жернова. Сотрудники ПСО Управления гражданской защиты передадут находку в Национальный музей Башкирии.
Спасатели Уфы регулярно пополняют музеи региона найденными ими находками. Все эти экспонаты были обнаружены на дне близлежащих рек.
– В реке Белая спасатели обнаружили старинный якорь, кости мамонта и бизона, а в Уфимке – череп шерстистого носорога, жившего восемь тысяч лет назад, – рассказали сотрудники поисково-спасательного отряда.
Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ
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