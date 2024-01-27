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Всю жизнь о ней мечтаю: Александр Буйнов сделал неожиданное признание о планах на Пугачеву

Всю жизнь о ней мечтаю: Александр Буйнов сделал неожиданное признание о планах на Пугачеву

Поклонники отечественной эстрады были ошеломлены неожиданными откровениями легендарного вокалиста Александра Буйнова. В интервью он поделился своими чувствами и эмоциями по отношению к знаменитой Примадонне Алле Пугачевой, рассказав о своих давних и глубоких чувствах к этой яркой звезде российской эстрады.

По словам Буйнова, на протяжении многих лет он мечтал о романтическом поцелуе от самой Аллы Пугачевой. Даже спустя полвека после их первой встречи, эта мысль не оставляла исполнителя и по сей день не дает ему покоя. Он честно признался, что ни разу не целовал знаменитую певицу, но это было бы осуществлением его самой заветной мечты на протяжении десятилетий.

Их знакомство произошло более 50 лет назад, когда молодая Алла Пугачева пришла в музыкальный коллектив ВИА «Веселые ребята», где Буйнов играл на клавишных инструментах и бас-гитаре. Однако на протяжении последних двух лет Буйнов не видел легендарную Примадонну и почти не поддерживал с ней контакт. Он выразил искреннюю надежду, что рано или поздно Алла вернется к ним в коллектив, и заверил, что по-прежнему любит ее и готов доказывать свою преданность конкретными действиями и поступками.

Буйнов также акцентировал внимание на том, что отчетливо осознает невозможность налаживания романтических отношений с Пугачевой в силу ее семейного положения. Тем не менее, он откровенно признался в своей мечте хотя бы раз получить поцелуй от кумира миллионов и подчеркнул, что для него Алла Пугачева по-прежнему остается ярчайшей звездой на всем пространстве отечественного шоу-бизнеса.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: звезды Пугачева
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