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Под защитой ангела: нумеролог раскрыл даты рождения людей с самой сильной удачей

Под защитой ангела: нумеролог раскрыл даты рождения людей с самой сильной удачей

Среди нас живут люди, которым везет как никому другому. Они преодолевают трудности с легкостью, словно под покровительством высших сил. Исследования показывают, что многие из этих счастливчиков появились на свет в одни и те же календарные даты.

По мнению нумеролога Карины Амировой, особой удачей отмечены родившиеся 6, 17, 23, 25 и 29 числа любого месяца. У них есть могущественный ангел-хранитель, дающий дополнительные силы и энергию.

Впрочем, даже среди этих избранных есть особая категория — те, кто появился на свет 29 февраля. Эта дата бывает только в високосные годы, поэтому такие люди встречаются крайне редко. Их интуиция, харизма и жизнестойкость выше, чем у всех остальных. Они чувствуют грядущие неприятности и умеют им противостоять.

Ученые отмечают, что биографии многих выдающихся деятелей подтверждают связь между датой рождения и жизненным успехом. Возможно, эти люди и впрямь наделены особым даром свыше. Такая загадочная закономерность не может не вызывать интереса и заставляет задуматься, насколько сильно день появления человека на свет определяет его судьбу.

Изображение от Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: нумерология
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