Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Специалист назвал хитрый способ мойки унитаза: всего 2 порошка и будет сиять

Специалист назвал хитрый способ мойки унитаза: всего 2 порошка и будет сиять

Проблема отложений в сантехнике может доставлять немало хлопот хозяйкам. Повседневное удаление желтых и коричневых разводов отнимает много сил и времени, особенно если применять агрессивные химические очистители. К счастью, есть более щадящий способ вернуть унитазу первозданный блеск без лишних усилий.

Для этого потребуются всего два простых пищевых порошка — питьевая сода и лимонная кислота. Возьмите по паре столовых ложек каждого ингредиента и добавьте тройную порцию жидкого моющего средства вроде мыла или геля для посуды. Тщательно смешайте компоненты до получения густой массы.

Затем нанесите эту смесь при помощи щетки на внутренние стенки унитаза. Дайте чистящему средству подействовать четверть часа, после чего пройдитесь по загрязнениям ершом и смойте состав. Вы приятно удивитесь, насколько легко отходит грязь без использования токсичных веществ.

Этот простой и безвредный метод не только поможет поддерживать сантехнику в идеальной чистоте, но и избавит от необходимости применять агрессивную химию.

Эффект удивит: 7 ложек соли и унитаз будет сиять

Читайте также:

Эффект удивит: 7 ложек соли и унитаз будет сиять
Автор: Семен Подгорный
Теги: советы унитаз
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok