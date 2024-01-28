Специалист назвал хитрый способ мойки унитаза: всего 2 порошка и будет сиять

Проблема отложений в сантехнике может доставлять немало хлопот хозяйкам. Повседневное удаление желтых и коричневых разводов отнимает много сил и времени, особенно если применять агрессивные химические очистители. К счастью, есть более щадящий способ вернуть унитазу первозданный блеск без лишних усилий.

Для этого потребуются всего два простых пищевых порошка — питьевая сода и лимонная кислота. Возьмите по паре столовых ложек каждого ингредиента и добавьте тройную порцию жидкого моющего средства вроде мыла или геля для посуды. Тщательно смешайте компоненты до получения густой массы.

Затем нанесите эту смесь при помощи щетки на внутренние стенки унитаза. Дайте чистящему средству подействовать четверть часа, после чего пройдитесь по загрязнениям ершом и смойте состав. Вы приятно удивитесь, насколько легко отходит грязь без использования токсичных веществ.

Этот простой и безвредный метод не только поможет поддерживать сантехнику в идеальной чистоте, но и избавит от необходимости применять агрессивную химию.

Автор: Семен Подгорный