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Урожай на зависть: лунный календарь на февраль

Урожай на зависть: лунный календарь на февраль

С приближением весеннего периода большинство владельцев дач активизируют подготовку к предстоящему сезону. Одним из важных инструментов, который окажет содействие в получении обильного урожая, считается Лунный календарь. Ориентируясь на фазы спутника Земли, можно выбирать оптимальные дни для посадки рассады и ухода за растениями.

В феврале особенно важно заняться агротехникой томатов. Данный период характеризуется благоприятными днями для посадки поздних сортов томатной культуры, что позволит получить урожай на несколько недель раньше обычных сроков. В соответствии с рекомендациями Лунного календаря, лучшими днями для высадки рассады томатов в феврале будут 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19-21 и 24-26 числа.

Придерживаясь указанных дат и обеспечивая надлежащий уход за посадками, можно рассчитывать на сбор богатого урожая уже к июлю месяцу. Не упустите возможность получить сочные и ароматные плоды томатов, выращенные с учетом лунных ритмов!

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы огород лунный календарь
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