«Гости будут рыдать от восторга»: салат «Подснежники» украсит стол на любой праздник — эффектный и быстрый

На пороге череда торжеств, подготовка к которым требует от каждой хозяйки тщательного подбора праздничных кушаний. Если вы стремитесь поразить гостей, а привычные салаты вам опостылели, приготовьте незатейливое, но в высшей степени эффектное блюдо «Весенние первоцветы».

Для его создания вам необходимы:

- полдюжины сваренных вкрутую куриных яиц;

- столько же палочек из крабового мяса;

- брикет несладкого плавленого сырка;

- зубчик чеснока;

- майонез по вкусу для заправки;

- перышки зеленого лука (для декора).

Сваренные яйца аккуратно надрезаем крест-накрест (с тупого конца) и вынимаем из них желтки, стараясь не повредить целостность белков.

В просторную емкость помещаем полиэтиленовый пакет, закрепив его края за бортики посуды.

В приготовленной таре растираем желтки вилкой. Натираем на мелкой терке в ту же емкость крабовые палочки и плавленый сырок. Чтобы сыр легче было стереть, терку следует смазать растительным маслом. Добавляем к ингредиентам чеснок и заправляем майонезом по вкусу.

Компоненты тщательно смешиваем, вынимаем пакет из емкости, надрезаем нижний угол так, чтобы фарш можно было легко выдавить. Затем приступаем к оформлению блюда.

Каждую заготовку из вареных белков наполняем салатом при помощи импровизированного кондитерского мешка. Трубочкой для коктейля проделываем отверстие в нижней части каждого «цветка» и вставляем в него перышко зеленого лука.

Выкладываем «подснежники» на эффектное плоское блюдо, подаем к столу и поражаем гостей оригинальным кушаньем. Приятного аппетита!

Автор: Семен Подгорный