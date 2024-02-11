Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

«Гости будут рыдать от восторга»: салат «Подснежники» украсит стол на любой праздник — эффектный и быстрый

«Гости будут рыдать от восторга»: салат «Подснежники» украсит стол на любой праздник — эффектный и быстрый

На пороге череда торжеств, подготовка к которым требует от каждой хозяйки тщательного подбора праздничных кушаний. Если вы стремитесь поразить гостей, а привычные салаты вам опостылели, приготовьте незатейливое, но в высшей степени эффектное блюдо «Весенние первоцветы».

Для его создания вам необходимы:

- полдюжины сваренных вкрутую куриных яиц;

- столько же палочек из крабового мяса;

- брикет несладкого плавленого сырка;

- зубчик чеснока;

- майонез по вкусу для заправки;

- перышки зеленого лука (для декора).

Сваренные яйца аккуратно надрезаем крест-накрест (с тупого конца) и вынимаем из них желтки, стараясь не повредить целостность белков.

В просторную емкость помещаем полиэтиленовый пакет, закрепив его края за бортики посуды.

В приготовленной таре растираем желтки вилкой. Натираем на мелкой терке в ту же емкость крабовые палочки и плавленый сырок. Чтобы сыр легче было стереть, терку следует смазать растительным маслом. Добавляем к ингредиентам чеснок и заправляем майонезом по вкусу.

Компоненты тщательно смешиваем, вынимаем пакет из емкости, надрезаем нижний угол так, чтобы фарш можно было легко выдавить. Затем приступаем к оформлению блюда.

Каждую заготовку из вареных белков наполняем салатом при помощи импровизированного кондитерского мешка. Трубочкой для коктейля проделываем отверстие в нижней части каждого «цветка» и вставляем в него перышко зеленого лука.

Выкладываем «подснежники» на эффектное плоское блюдо, подаем к столу и поражаем гостей оригинальным кушаньем. Приятного аппетита!

Такого салата вы еще не пробовали: легкий, полезный и невероятно вкусный Такого салата вы еще не пробовали: легкий, полезный и невероятно вкусный
Автор: Семен Подгорный
Теги: рецепты
Читайте также

Удивите своих близких: приготовьте сосиски в чипсах на завтрак
Это интересно
Удивите своих близких: приготовьте сосиски в чипсах на завтрак
«Секретный» салат из свеклы: простой рецепт, который покорит ваше сердце
Это интересно
«Секретный» салат из свеклы: простой рецепт, который покорит ваше сердце
Что приготовить на Год свиньи: меню новогоднего стола на 2019 год
Это интересно
Что приготовить на Год свиньи: меню новогоднего стола на 2019 год
Блюда на Новый 2019 год Свиньи
Это интересно
Блюда на Новый 2019 год Свиньи


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok