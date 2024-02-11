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Опасные привычки: 4 бытовых ошибки, провоцирующих рак, по мнению онколога Магомедовой

Опасные привычки: 4 бытовых ошибки, провоцирующих рак, по мнению онколога Магомедовой

Хотя существует множество факторов, влияющих на развитие рака, образ жизни человека играет далеко не последнюю роль. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала врач-онколог Хамис Магомедова, поделившись рекомендациями, способными существенно снизить риск возникновения онкологических заболеваний.

Одной из главных угроз для организма, делающих его уязвимым перед злокачественными опухолями, является употребление алкоголя и табака, будь то сигареты или курительные жидкости.

Несомненно, рацион питания также оказывает значительное влияние на здоровье человека. Недостаток белков, жиров и полезных углеводов ослабляет организм, делая его более подверженным раку. В связи с этим Магомедова настоятельно рекомендует включать в свой рацион овощи, фрукты и мясо, полностью исключив из него фастфуд.

Опасность представляет и недосыпание, отравляющее организм токсинами.

Четвертым фактором, способным спровоцировать рак, по словам онколога, являются канцерогенные токсины, присутствующие в жилье. Неправильная борьба с ними или игнорирование проблемы может иметь серьезные последствия. К примеру, канцерогены выделяются при приготовлении жареной пищи, поэтому на кухне необходимо иметь вытяжку и следить за состоянием ее фильтров.

Плесень также является источником канцерогенных токсинов. Категорически запрещается проживать в помещениях, пораженных плесенью. При этом бороться с ней, как и с другими загрязнениями в доме, следует исключительно с помощью экологичной бытовой химии, так как многие дезинфицирующие и чистящие средства сами по себе могут быть провокаторами рака.

В завершение Магомедова подчеркнула важность регулярного прохождения диспансеризации, что позволит своевременно выявить и начать лечение онкологических заболеваний на ранней стадии.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
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