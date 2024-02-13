Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Забудьте про грибок на ногте: трава вылечит его за 3 недели

Забудьте про грибок на ногте: трава вылечит его за 3 недели

Вместо сложных медицинских препаратов и длительных курсов лечения доктор медицинских наук Ольга Данилюк рекомендует обратить внимание на удивительные свойства простой травы — калгана.

Корневища этого растения, также известного как Лапчатка прямостоячая, доступны в аптеках и интернет-магазинах. По словам доктора Данилюк, регулярное применение настойки калгана поможет эффективно бороться с грибком на ногтях.

Для приготовления настойки потребуется всего два ингредиента: 50 г корневищ калгана и 0,5 л водки, взятых в соотношении 1 к 10. Компоненты необходимо смешать и дать настояться в течение 2-3 недель при комнатной температуре, после чего процедить. Полученную жидкость следует наносить на пораженные участки несколько раз в день в течение 3-4 недель.

По заверениям доктора Ольги Данилюк, такой простой курс поможет сказать «прощай» неприятному грибку. Однако перед применением настойки калгана рекомендуется проконсультироваться с врачом, поскольку она имеет определенные противопоказания. В частности, использовать ее нежелательно при повышенной чувствительности к компонентам и в возрасте до 12 лет.

В то же время, регулярное и правильное применение простого натурального средства, по мнению доктора Данилюк, позволит избавиться от неприятного заболевания в домашних условиях, без сложных процедур. Главное — проявить терпение и строго следовать рекомендуемому курсу лечения.

Изображение от fabrikasimf на Freepik

Поможет избавиться от болей в коленях: 2 копеечных средства Поможет избавиться от болей в коленях: 2 копеечных средства
Автор: Семен Подгорный
Теги: советы здоровье
Читайте также

Врач рассказал о забытой многими траве: вылечит от легких до кишечника
Это интересно
Врач рассказал о забытой многими траве: вылечит от легких до кишечника
Врач назвал смертельную дозу водки
Это интересно
Врач назвал смертельную дозу водки
Известный врач рассказал о настойке для здоровья: лучше многих лекарств и помогает при множестве болезней
Это интересно
Известный врач рассказал о настойке для здоровья: лучше многих лекарств и помогает при множестве болезней
Пион: полезные свойства и противопоказания. Корень пиона в народной медицине
Это интересно
Пион: полезные свойства и противопоказания. Корень пиона в народной медицине


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok