Забудьте про грибок на ногте: трава вылечит его за 3 недели

Вместо сложных медицинских препаратов и длительных курсов лечения доктор медицинских наук Ольга Данилюк рекомендует обратить внимание на удивительные свойства простой травы — калгана.

Корневища этого растения, также известного как Лапчатка прямостоячая, доступны в аптеках и интернет-магазинах. По словам доктора Данилюк, регулярное применение настойки калгана поможет эффективно бороться с грибком на ногтях.

Для приготовления настойки потребуется всего два ингредиента: 50 г корневищ калгана и 0,5 л водки, взятых в соотношении 1 к 10. Компоненты необходимо смешать и дать настояться в течение 2-3 недель при комнатной температуре, после чего процедить. Полученную жидкость следует наносить на пораженные участки несколько раз в день в течение 3-4 недель.

По заверениям доктора Ольги Данилюк, такой простой курс поможет сказать «прощай» неприятному грибку. Однако перед применением настойки калгана рекомендуется проконсультироваться с врачом, поскольку она имеет определенные противопоказания. В частности, использовать ее нежелательно при повышенной чувствительности к компонентам и в возрасте до 12 лет.

В то же время, регулярное и правильное применение простого натурального средства, по мнению доктора Данилюк, позволит избавиться от неприятного заболевания в домашних условиях, без сложных процедур. Главное — проявить терпение и строго следовать рекомендуемому курсу лечения.

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Автор: Семен Подгорный