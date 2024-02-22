Невидимые угрозы в квартире: 6 предметов, которые могут навредить

11:13, 22 фев 2024

В повседневной суете мы редко задумываемся о том, что некоторые привычные предметы в нашем доме могут таить в себе угрозу. Некачественные электроприборы, старая мебель, химические очистители – все это может негативно влиять на наше здоровье. Давайте рассмотрим 6 потенциально опасных предметов, которые стоит взять под контроль.

1. Электрические приборы: Неисправные или устаревшие электроприборы – это потенциальный источник пожара и электротравм. Регулярно проверяйте состояние проводов, розеток и самих приборов. Не оставляйте включенные устройства без присмотра и не используйте их с поврежденными шнурами.

2. Микроволновая печь: Использование микроволновки с трещинами или поврежденной дверцей может привести к утечке электромагнитного излучения, что негативно влияет на здоровье. При малейших дефектах замените прибор на новый.

3.: При нагревании пластик способен выделять вредные химические вещества, которые могут попасть в пищу. Отдавайте предпочтение посуде из стекла, керамики или нержавеющей стали.

4. Химические очистители: Многие бытовые чистящие средства содержат агрессивные вещества, которые могут вызывать аллергические реакции, отравления и раздражение дыхательных путей. По возможности используйте натуральные альтернативы: уксус, лимонную кислоту, соду.

5. Мебель из ДСП: Древесно-стружечные плиты, из которых изготавливается бюджетная мебель, могут содержать формальдегид – опасное вещество, способное вызывать раздражение глаз и дыхательных путей. При покупке мебели требуйте сертификаты безопасности и отдавайте предпочтение изделиям из натуральных материалов.

6. Старые матрасы: Со временем в матрасах скапливаются пылевые клещи, бактерии и аллергены. Это может привести к проблемам с дыханием, аллергическим реакциям и кожным раздражениям. Регулярно чистите матрасы и пылесосьте их, а по истечении 10-15 лет эксплуатации замените на новые.

Помните, что забота о безопасности – это не пустая трата времени. Относитесь с вниманием к предметам, которые вас окружают, и следите за их состоянием. Это поможет сохранить здоровье и благополучие вас и вашей семьи.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru

Фото: freepik