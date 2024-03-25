Тайная угроза: врач Владимиров назвал 3 продукта, из-за которых тромбы растут без симптомов

10:30, 25 мар 2024

В наши дни, когда забота о здоровье стала нормой, мы стараемся следовать советам специалистов и включать в свой рацион продукты, традиционно считающиеся полезными. Однако, как выясняется, некоторые из этих «суперфудов» могут таить в себе неожиданные риски. Сегодня мы рассмотрим проблему, о которой многие даже не догадываются — продукты, провоцирующие сгущение крови и повышающие опасность образования тромбов.

В первую очередь следует отметить, что повышенная вязкость крови действительно представляет серьезную угрозу здоровью. По словам известного сердечно-сосудистого хирурга Павла Владимирова, загустевшая кровь может стать причиной нарушения кровообращения, что в свою очередь чревато развитием инсультов и инфарктов. Избежать этих страшных осложнений помогают не только лекарства, но и правильное питание.

Как поясняет доктор Владимиров, существуют целые группы продуктов, способные сгущать кровь, о вреде которых многие даже не подозревают. В их числе — такие, казалось бы, безобидные ингредиенты, как петрушка, укроп и грецкие орехи. Несмотря на их несомненную пользу, оказывается, эти продукты могут негативно сказываться на реологических свойствах крови.

В список потенциально опасных также входят всем известные «пищевые яды»: картофель, бананы, сахар и сладости, алкоголь. Их вредное воздействие на сердечно-сосудистую систему является общепризнанным фактом. Тем не менее, далеко не каждый знает, что они способны влиять на вязкость крови.

Чтобы снизить риск осложнений, доктор Владимиров настоятельно рекомендует ограничить в рационе перечисленные продукты и обеспечить достаточное потребление жидкости в течение дня. Это поможет поддержать нормальную текучесть крови и защитит организм от образования опасных тромбов.

Автор: Семен Подгорный