Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Ученые раскрыли секрет здорового и крепкого сна — один предмет, и вы забудете, что такое бессонница

Ученые раскрыли секрет здорового и крепкого сна — один предмет, и вы забудете, что такое бессонница

16:08, 12 мар 2024

В современном мире, полном стресса и тревог, многие люди страдают от проблем со сном. Бессонница не только омрачает наши дни, но и негативно влияет на здоровье. Но есть ли простой и доступный способ улучшить качество сна? Ответ может вас удивить: да, и это правильное одеяло.

Исследование, проведенное специалистами Karolinska University, пролило свет на этот феномен. В эксперименте участвовали 120 человек, и результаты показали, что те, кто спал под более тяжелыми одеялами (от 2,3 кг), испытывали меньше проблем со сном.

Секрет кроется в сенсорной стимуляции. Давление, оказываемое тяжелым одеялом на тело, способствует выработке серотонина, гормона, отвечающего за настроение и чувство спокойствия. Это, в свою очередь, снижает уровень стресса и уменьшает тревожность, два главных врага крепкого сна.

Но на этом преимущества не заканчиваются. Тяжелое одеяло также стимулирует выработку мелатонина, «гормона сна», который помогает нам быстрее заснуть и спать более крепко.

Как выбрать «правильное» одеяло?

Вес одеяла подбирается индивидуально. Рекомендованная формула: 10% от вашего веса + 0,5 кг.

Важно:

  • Не торопитесь с выбором: дайте себе время привыкнуть к новым ощущениям.
  • Используйте натуральные материалы: хлопок, шерсть.
  • Подбирайте размер: одеяло должно полностью вас покрывать.

Тяжелое одеяло — не волшебная палочка, но оно может стать вашим верным союзником в борьбе за крепкий сон, здоровье и хорошее настроение.

Почему сон под тяжелым одеялом полезен для здоровья? Почему сон под тяжелым одеялом полезен для здоровья?
Автор: Вадим Рудаков
Фото: freepik.ru
Теги: советы
Читайте также

Почему сон под тяжелым одеялом полезен для здоровья?
Это интересно
Почему сон под тяжелым одеялом полезен для здоровья?
Здоровый сон до утра: лучшая добавка от бессонницы
Это интересно
Здоровый сон до утра: лучшая добавка от бессонницы
Убийца зрения: почему нельзя пользоваться телефоном перед сном?
Это интересно
Убийца зрения: почему нельзя пользоваться телефоном перед сном?
Ученые рассказали невероятное: этот тип освещения приводит к раку
Это интересно
Ученые рассказали невероятное: этот тип освещения приводит к раку


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok