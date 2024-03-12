Ученые раскрыли секрет здорового и крепкого сна — один предмет, и вы забудете, что такое бессонница

16:08, 12 мар 2024

В современном мире, полном стресса и тревог, многие люди страдают от проблем со сном. Бессонница не только омрачает наши дни, но и негативно влияет на здоровье. Но есть ли простой и доступный способ улучшить качество сна? Ответ может вас удивить: да, и это правильное одеяло.

Исследование, проведенное специалистами Karolinska University, пролило свет на этот феномен. В эксперименте участвовали 120 человек, и результаты показали, что те, кто спал под более тяжелыми одеялами (от 2,3 кг), испытывали меньше проблем со сном.

Секрет кроется в сенсорной стимуляции. Давление, оказываемое тяжелым одеялом на тело, способствует выработке серотонина, гормона, отвечающего за настроение и чувство спокойствия. Это, в свою очередь, снижает уровень стресса и уменьшает тревожность, два главных врага крепкого сна.

Но на этом преимущества не заканчиваются. Тяжелое одеяло также стимулирует выработку мелатонина, «гормона сна», который помогает нам быстрее заснуть и спать более крепко.

Как выбрать «правильное» одеяло?

Вес одеяла подбирается индивидуально. Рекомендованная формула: 10% от вашего веса + 0,5 кг.

Важно:

Не торопитесь с выбором: дайте себе время привыкнуть к новым ощущениям.

Используйте натуральные материалы: хлопок, шерсть.

Подбирайте размер: одеяло должно полностью вас покрывать.

Тяжелое одеяло — не волшебная палочка, но оно может стать вашим верным союзником в борьбе за крепкий сон, здоровье и хорошее настроение.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: freepik.ru