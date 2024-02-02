Здоровый сон до утра: лучшая добавка от бессонницы

Плохой ночной сон с течением времени может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая сердечные заболевания и деменцию. Многие люди страдают от бессонницы, однако существуют простые и эффективные способы борьбы с этой проблемой.

По словам специалистов, ложиться спать следует только тогда, когда чувствуешь настоящую усталость. Это поможет быстрее засыпать и научит мозг ассоциировать кровать именно со сном, а не с тревожными мыслями. Даже 6 часов сна в сутки уже считается хорошим результатом. Врач поясняет, что один из самых эффективных способов разорвать порочный круг бессонницы - проводить меньше времени в постели. Когда голова касается подушки, человек быстро засыпает крепким сном. Со временем мозг заново научится ассоциировать нахождение в кровати со сном, а не с беспокойными мыслями.

Доктор Кунал Суд отмечает, что при бессоннице может помочь глицинат магния - это подтверждают исследования. Он рекомендует принимать это вещество перед сном для здорового и крепкого сна. По словам Суда, глицинат магния особенно эффективен для борьбы с бессонницей, так как обладает высокой усвояемостью и не вызывает проблем с пищеварением в отличие от других форм магния. Рекомендуемая доза составляет 200-400 мг перед сном.

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Автор: Семен Подгорный