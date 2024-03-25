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Необъяснимые ночные пробуждения - симптом коварной болезни сердца

Необъяснимые ночные пробуждения - симптом коварной болезни сердца

14:10, 25 мар 2024

В современном ритме жизни хороший сон зачастую становится роскошью. Мы ложимся поздно, просыпаемся по будильнику и недосыпаем. Но есть ситуации, когда прерывистый сон вызван куда более серьезными причинами, чем плотный ужин или ночная смена на работе. Невролог Екатерина Демьяновская раскрывает тревожные факторы, нарушающие наш ночной отдых.

Случайные ночные пробуждения с быстрым засыпанием могут считаться нормой, если после них человек чувствует себя отдохнувшим и бодрым. Однако частые нарушения сна требуют пристального внимания. Их причины могут скрываться в факторах окружающей среды: шум, свет в спальне, некомфортная температура. К ночным пробуждениям также приводят излишне плотный ужин, обильное питье перед сном.

В большинстве случаев нарушение качества сна сигнализирует о проблемах со здоровьем. Если разбудили боль, изжога, резкие колебания уровня сахара в крови, аритмия или одышка – не стоит игнорировать эти сигналы тревоги. Игнорирование проблем лишь усугубит положение и создаст порочный круг бессонницы и ухудшающегося самочувствия.

Особую опасность для спокойного сна представляет стресс. Он провоцирует выброс в кровь гормонов кортизола и адреналина. Они ускоряют пульс, повышают давление, готовя организм к борьбе или бегству. В таком состоянии крайне сложно расслабиться и погрузиться в глубокий восстанавливающий сон. Адреналин и кортизол – главные ночные грабители, крадущие наш отдых.

Если вы замечаете у себя беспокойный, прерывистый сон, не игнорируйте эти тревожные сигналы. Проконсультируйтесь со специалистом для выявления и лечения возможных проблем со здоровьем. Важно устранить первопричины, а не бороться с бессонницей как с самостоятельной болезнью.

Идеальный сон: такая температура должна быть в спальне Идеальный сон: такая температура должна быть в спальне
Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: здоровье сон
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