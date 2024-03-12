Офтальмолог предупреждает: эти 4 фактора увеличивают риск глаукомы, можно потерять зрение

16:15, 12 мар 2024

Глаукома — коварная болезнь, подстерегающая многих из нас. Эта патология способна украсть то, что мы порой не ценим по-настоящему — наше зрение. Офтальмолог Алексей Антонов предупреждает о скрытой угрозе и рассказывает, как обезопасить себя от потери драгоценного дара.

«Глаукома — сложное заявление, представляющее угрозу как с точки зрения механизмов ее возникновения, так и в плане организации лечения, которое обычно является длительным процессом», — поясняет эксперт.

В начальной стадии глаукома протекает незаметно, не вызывая беспокойства. Однако игнорировать ее развитие — роковая ошибка. По мере прогрессирования болезни зрительные нервы постепенно отмирают, приближая человека к слепоте. Доктор Антонов призывает внимательно следить за состоянием глаз и своевременно проходить осмотры у специалистов.

По словам медика, основные факторы риска развития глаукомы следующие:

Возраст старше 55 лет значительно повышает вероятность возникновения болезни. Однако патология может поразить и молодых людей. Генетическая предрасположенность играет важную роль. Риск увеличивается, если близкие родственники страдали глаукомой. Миопия средней или высокой степени также создает благоприятные условия для развития недуга. Повышенное давление, сахарный диабет и апноэ во сне могут способствовать появлению заболевания.

Своевременная диагностика и адекватное лечение позволяют предотвратить развитие глаукомы и сохранить бесценное зрение. Будьте бдительны к сигналам своего организма и регулярно посещайте офтальмолога — это поможет оградить вас от постепенной, но неотвратимой слепоты.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru