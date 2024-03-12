Офтальмолог предупреждает: эти 4 фактора увеличивают риск глаукомы, можно потерять зрение
16:15, 12 мар 2024
Глаукома — коварная болезнь, подстерегающая многих из нас. Эта патология способна украсть то, что мы порой не ценим по-настоящему — наше зрение. Офтальмолог Алексей Антонов предупреждает о скрытой угрозе и рассказывает, как обезопасить себя от потери драгоценного дара.
В начальной стадии глаукома протекает незаметно, не вызывая беспокойства. Однако игнорировать ее развитие — роковая ошибка. По мере прогрессирования болезни зрительные нервы постепенно отмирают, приближая человека к слепоте. Доктор Антонов призывает внимательно следить за состоянием глаз и своевременно проходить осмотры у специалистов.
«Глаукома — сложное заявление, представляющее угрозу как с точки зрения механизмов ее возникновения, так и в плане организации лечения, которое обычно является длительным процессом», — поясняет эксперт.
По словам медика, основные факторы риска развития глаукомы следующие:
- Возраст старше 55 лет значительно повышает вероятность возникновения болезни. Однако патология может поразить и молодых людей.
- Генетическая предрасположенность играет важную роль. Риск увеличивается, если близкие родственники страдали глаукомой.
- Миопия средней или высокой степени также создает благоприятные условия для развития недуга.
- Повышенное давление, сахарный диабет и апноэ во сне могут способствовать появлению заболевания.
Своевременная диагностика и адекватное лечение позволяют предотвратить развитие глаукомы и сохранить бесценное зрение. Будьте бдительны к сигналам своего организма и регулярно посещайте офтальмолога — это поможет оградить вас от постепенной, но неотвратимой слепоты.
Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Читайте также
Это интересно
Убийца зрения: почему нельзя пользоваться телефоном перед сном?
Здравоохранение в Башкирии
В России врачи заявляют о росте близорукости среди детей
Это интересно
Не добавляйте ЭТО в кофе: нейробиолог о самой распространенной ошибке, которая может навредить вашему здоровью
Это интересно
Секрет долголетия: эта ягода есть почти у всех на огороде