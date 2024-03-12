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Офтальмолог предупреждает: эти 4 фактора увеличивают риск глаукомы, можно потерять зрение

Офтальмолог предупреждает: эти 4 фактора увеличивают риск глаукомы, можно потерять зрение

16:15, 12 мар 2024

Глаукома — коварная болезнь, подстерегающая многих из нас. Эта патология способна украсть то, что мы порой не ценим по-настоящему — наше зрение. Офтальмолог Алексей Антонов предупреждает о скрытой угрозе и рассказывает, как обезопасить себя от потери драгоценного дара.

В начальной стадии глаукома протекает незаметно, не вызывая беспокойства. Однако игнорировать ее развитие — роковая ошибка. По мере прогрессирования болезни зрительные нервы постепенно отмирают, приближая человека к слепоте. Доктор Антонов призывает внимательно следить за состоянием глаз и своевременно проходить осмотры у специалистов.
«Глаукома — сложное заявление, представляющее угрозу как с точки зрения механизмов ее возникновения, так и в плане организации лечения, которое обычно является длительным процессом», — поясняет эксперт.

По словам медика, основные факторы риска развития глаукомы следующие:

  1. Возраст старше 55 лет значительно повышает вероятность возникновения болезни. Однако патология может поразить и молодых людей.
  2. Генетическая предрасположенность играет важную роль. Риск увеличивается, если близкие родственники страдали глаукомой.
  3. Миопия средней или высокой степени также создает благоприятные условия для развития недуга.
  4. Повышенное давление, сахарный диабет и апноэ во сне могут способствовать появлению заболевания.

Своевременная диагностика и адекватное лечение позволяют предотвратить развитие глаукомы и сохранить бесценное зрение. Будьте бдительны к сигналам своего организма и регулярно посещайте офтальмолога — это поможет оградить вас от постепенной, но неотвратимой слепоты.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: здоровье
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