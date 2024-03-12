Секрет крепких сосудов: диетолог Кабанов назвал продукты, которые укрепят сердце, мозг и нервы

19:56, 12 мар 2024

В современном мире, где нас подстерегают стрессы, гиподинамия и несбалансированное питание, здоровье сердечно-сосудистой системы как никогда актуально. К счастью, на помощь приходят простые, но эффективные дары природы — бобовые.

Диетолог Алексей Кабанов в интервью «Ленте.ру» подчеркнул особую роль бобовых в укреплении сосудов и профилактике сердечных заболеваний. Каждый из этих «природных лекарей» обладает уникальными свойствами, делая их бесценными союзниками в борьбе за здоровье.

: настоящий богатырь, насыщающий организм энергией и заботящийся о здоровье сосудов и сердечной мышцы. Калий, магний, фосфор, кальций, витамины A, C и группы B — вот лишь малый список его «суперсил».

Фасоль: лидер по количеству полезных компонентов. Фолиевая кислота в ее составе эффективно снижает уровень сахара в крови, делая ее незаменимым продуктом для людей с диабетом или преддиабетом.

Чечевица: чемпионка по содержанию магния и витаминов группы B. Она укрепляет нервную систему, улучшает работу мозга и заряжает нас бодростью.

В чем же секрет бобовых? В отличие от других растительных источников белка, они не содержат насыщенных жиров, которые при избыточном употреблении могут нанести вред сердцу. Это делает их идеальным выбором для тех, кто хочет «разгрузить» свой рацион и сделать его более здоровым.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Freepik.ru