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Раскрыт секрет идеальных оладий: хитрость заключается в порядке добавления ингредиентов – об этом знают не все

Раскрыт секрет идеальных оладий: хитрость заключается в порядке добавления ингредиентов – об этом знают не все

20:36, 12 мар 2024

Многие хозяйки пекут оладьи на автомате, не задумываясь о нюансах. «Какая разница, когда добавлять кефир?» — думают они. А зря! По словам повара Юлии Архиповой, правильная последовательность ингредиентов — залог пышных, румяных и вкуснейших оладий, которые не разочаруют.

Главное табу — добавлять кефир раньше яиц. Это недопустимо, предупреждает Архипова. Равно как и слишком ретиво всыпать муку в тесто. Такая торопливость чревата провалом — оладьи из такого теста будут безвкусными и неаппетитными.

Профессионал советует начинать с разбивания сырого яйца в миску и немедленно посолить его. Затем добавить 30 граммов сахара и тщательно взбить эту смесь. Лишь после этого можно влить в миску полстакана кефира комнатной температуры — ни в коем случае не холодного.

Когда жидкие компоненты хорошо перемешаны, постепенно ввести 400 граммов муки, предварительно смешанной с 1 пакетиком разрыхлителя. Тщательно все размешать до образования однородного теста. Чтобы оно «отдохнуло», следует выдержать его в течение получаса.

Жарьте оладьи на среднем огне на хорошо разогретой сковороде с маслом. Не переворачивайте их слишком часто, дайте им подрумяниться с одной стороны.

Подавайте пышные, ароматные оладьи со сметаной, вареньем, мёдом или свежими ягодами. Приятного аппетита!

Повар раскрыла секрет приготовления невероятно пышных оладьев: поднимаются на глазах Повар раскрыла секрет приготовления невероятно пышных оладьев: поднимаются на глазах
Автор: Алия Карачурина
Теги: советы рецепты оладьи
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