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Ешьте эти семена и забудете о нервном напряжении: совет опытного диетолога

Ешьте эти семена и забудете о нервном напряжении: совет опытного диетолога

10:36, 13 мар 2024

В мире суперфудов есть неприметные, но поистине могущественные бойцы. Одним из них являются тыквенные семечки - маленькие, но очень полезные для здоровья зернышки. Узнайте, какие преимущества таят в себе эти скромные орешки!

Тыквенные семена - кладезь питательных веществ. Они богаты цинком, необходимым для иммунитета, марганцем - помощником нервной системы, и магнием для укрепления костей. Однако главная ценность этих зернышек - уникальное сочетание растительных жиров, белков и клетчатки.

По словам диетолога Натальи Зубаревой, тыквенные семечки следует употреблять в сыром виде, без жарки. Их можно добавлять в супы, каши, салаты или просто грызть за компанию. Впрочем, важно знать меру - не более 100 граммов в день. Желающим похудеть рекомендуется уменьшить порцию.

Зерна тыквы оказывают целебное воздействие на работу пищеварительного тракта. Клетчатка облегчает транзит пищи, предотвращая запоры. Растительные масла снимают воспаления в кишечнике. Содержащийся марганец участвует в синтезе нейромедиаторов, повышающих настроение.

Сколько тыквы можно съесть без вреда для здоровья? Сколько тыквы можно съесть без вреда для здоровья?
Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: советы здоровье
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