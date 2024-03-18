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Невероятный рост укропа: простой трюк с подкормкой, о котором не знают многие

Невероятный рост укропа: простой трюк с подкормкой, о котором не знают многие

19:04, 18 мар 2024

Ароматная зелень укропа давно полюбилась огородникам за свой яркий вкус и универсальность в кулинарии. Однако нередко дачники сталкиваются с разочарованием – вместо буйной зеленой шапки растение производит лишь жалкие редкие перышки. Но не стоит отчаиваться! Ведущие садоводы-любители делятся проверенным рецептом, который поможет вашему укропу развиться во всей красе.

В самом начале дачного сезона необходимо позаботиться о правильном питании этой ценной культуры. Оказывается, секрет пышных укропных зонтиков кроется в азоте – элементе, отвечающем за рост зеленой массы. Однако не стоит злоупотреблять дорогими азотными удобрениями – куда проще воспользоваться доступным средством из домашней аптечки.

Всего два ингредиента – обычная питьевая вода и нашатырный спирт – творят чудеса с укропными посадками. Приготовление подкормки не составит труда: в литре воды растворяют одну чайную ложку аммиака и тщательно перемешивают до однородности. Готовый раствор переливают в распылитель и каждые две недели опрыскивают им укропную рассаду.

Уже через несколько применений угнетенные растения начинают оживать – утолщаются ранее тонкие стебли, образуя новые ярко-зеленые сочные перья. Спустя месяц участок преображается, радуя хозяев буйными укропными шапками.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огород
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