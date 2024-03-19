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Опытные садоводы покупают это копеечное средство весной: одна бутылка избавит от всех проблем

Опытные садоводы покупают это копеечное средство весной: одна бутылка избавит от всех проблем

21:58, 19 мар 2024

С приходом долгожданной весны перед садоводами встает извечный вопрос – как уберечь свои зеленые насаждения от вредоносных насекомых и грибковых инфекций? В этом году попробуйте нестандартный, но проверенный временем метод. Обратите внимание на доступное средство из своей ванной комнаты – обычную белизну.

Секрет успешного сезона кроется в простом рецепте от опытного садовода Дмитрия Кастрицкого. Возьмите один литр отбеливателя и разведите его в 10-литровом ведре с водой. Для нейтрализации щелочной среды добавьте 100 граммов монофосфата калия. Тщательно перемешайте полученный раствор и перелейте его в опрыскиватель. Теперь вы готовы к обработке всех деревьев и кустарников на своем участке.

Успейте распылить защитную смесь до того, как почки распустятся, ведь отбеливатель может повредить нежную листву. Этот доступный метод поможет предотвратить размножение вредителей и грибковых заболеваний, обеспечив здоровый и пышный рост ваших зеленых питомцев в новом сезоне.

Не упустите возможность опробовать это экономичное, но высокоэффективное средство защиты. Берегите свой сад с помощью простых, но действенных способов!

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огород
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