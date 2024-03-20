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Соседям на зависть: этот многолетник будет радовать вас красотой

Соседям на зависть: этот многолетник будет радовать вас красотой

10:34, 20 мар 2024

В ярком летнем буйстве красок и ароматов садовых клумб взгляд неизменно притягивает одно из самых необычных и величественных растений. Его бутоны источают утонченную элегантность, пленяя своими изящными формами. Знакомьтесь - спараксис, настоящий аристократ среди цветов, о секретах произрастания которого рассказали цветочные эксперты.

Спараксис поистине достоин внимания искушенных садоводов и ценителей ботанической красоты. В период с июня по август это уникальное растение демонстрирует всю мощь своего царственного цветения, вытягиваясь на статных стеблях до одного метра в высоту. Бутоны спараксиса представляют собой воистину восхитительное зрелище - своей формой они напоминают изящные воронки или сказочные звездочки, расцвеченные самыми разнообразными и сочными оттенками.

Однако, как и истинные аристократы, спараксис требует особого внимания и ухода для сохранения своего великолепия. Он просто обожает ласковые лучи солнца - в тени это благородное растение способно утратить свой шарм и привлекательность. А с окончанием летней поры наступает время позаботиться о зимовке драгоценных луковиц спараксиса. Для их сохранности их необходимо выкапывать и обеспечивать прохладное и защищенное место хранения до следующего садового сезона.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: цветы
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