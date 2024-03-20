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Невероятно вкусная шарлотка: секретный ингредиент, который изменит всё

Невероятно вкусная шарлотка: секретный ингредиент, который изменит всё

21:33, 20 мар 2024

Устали от привычных яблочных пирогов? Сегодня мы предлагаем вам приготовить восхитительную выпечку с необычной начинкой - спелыми ягодами вишни. Этот десерт не оставит равнодушным никого за вашим столом!

Для создания нашего кулинарного шедевра вам потребуются: мука (200 гр.), творог (200 гр.), замороженная вишня (200 гр.), сахар (100 гр.), яйца (5 шт.), разрыхлитель и ванилин. Собрав все ингредиенты, можно приступать к действию.

Первым делом взбейте яичные желтки с сахаром и ванилином до образования пышной воздушной массы. Постепенно введите муку и размягченный творог, тщательно вымешивая тесто до однородного состояния. Чтобы выпечка получилась особенно нежной и рассыпчатой, не забудьте добавить разрыхлитель.

Теперь самое время внести яркий штрих - ароматную вишневую начинку. Аккуратно распределите замороженные ягоды по всему объему теста, слегка вмешав их. Вишневые кусочки не только привнесут неповторимый вкус в готовый десерт, но и подарят ему рубиновый оттенок.

Форму для выпечки следует хорошо смазать маслом, после чего вылить в нее подготовленное тесто с начинкой. Отправьте будущую вишневую красавицу в разогретую до 180 градусов духовку и дайте ей как следует напитаться ароматами при выпечке в течение 40 минут.

Когда румяная, источающая манящие запахи шарлотка будет готова, извлеките ее из духовки и дайте немного остыть. Аккуратно перекладывайте вишневое чудо на блюдо, присыпав сверху пушистой сахарной пудрой для завершающего штриха.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: рецепты
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