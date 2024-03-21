Исчезнут без следа: врач Грязнова поделилась народным средством против темных кругов под глазами — приготовить можно за минуту

10:52, 21 мар 2024

Темные круги под глазами – распространенная эстетическая проблема, портящая внешний вид и вызывающая беспокойство у многих людей. Но знаете ли вы, что эта досадная деталь может указывать на более серьезные проблемы со здоровьем? Давайте разберемся в причинах появления нежелательных теней и узнаем, как с ними бороться.

По словам опытного врача Натальи Грязновой, обвислые мешки под глазами нередко являются следствием хронической усталости, стресса и недостатка полноценного сна. Организм, испытывающий постоянное переутомление, начинает давать сбои, и первыми тревожными сигналами становятся темные отпечатки на лице.

Однако не стоит сбрасывать со счетов и другие возможные причины. Генетическая предрасположенность, различные заболевания, аллергические реакции и нарушения кровообращения также могут провоцировать нежелательную пигментацию в области вокруг глаз. Кроме того, неправильный рацион питания и дефицит витаминов отражаются на состоянии кожных покровов, делая их тусклыми и обвисшими.

Чтобы избавиться от косметического дефекта, специалисты рекомендуют в первую очередь устранить первопричину проблемы. Для этого важно наладить здоровый сон, сбалансировать питание и минимизировать стрессовые факторы. Кроме того, существуют различные средства для локального ухода за кожей вокруг глаз, способные осветлить и подтянуть это проблемное место.

Не стоит пренебрегать и народными рецептами красоты. Наталья Грязнова делится простым, но эффективным лайфхаком: для осветления темных кругов смешайте измельченную свежую петрушку с несколькими каплями лимонного сока до однородного состояния. Нанесите полученную массу на проблемные зоны и оставьте на четверть часа, после чего тщательно смойте. Это домашнее средство поможет вернуть коже свежий и отдохнувший вид.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru