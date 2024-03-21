Закаляй рассаду, как советуют в «Тимирязевке»: простой метод для богатого урожая
11:15, 21 мар 2024
Каждый дачник мечтает о богатом урожае. Однако путь к успеху начинается задолго до высадки растений в грунт. Грамотный подход к выращиванию рассады играет ключевую роль в достижении желаемого результата. Закаливание молодых растений — один из наиболее важных приемов агротехники, позволяющий вырастить крепкие и устойчивые к болезням и неблагоприятным факторам окружающей среды всходы.
Как же правильно проводить процедуру закаливания? Об этом рассказывает агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова.
После проведения предпосевной обработки материал высевают в контейнеры и выдерживают при комнатной температуре до появления первых всходов. Спустя неделю начинается этап постепенного приучения рассады к более низким температурам.
Подобная процедура проводится вплоть до высадки растений в открытый грунт. Благодаря закаливанию рассада успевает приобрести необходимую силу и выносливость, что положительно скажется на будущем урожае.