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Закаляй рассаду, как советуют в «Тимирязевке»: простой метод для богатого урожая

Закаляй рассаду, как советуют в «Тимирязевке»: простой метод для богатого урожая

11:15, 21 мар 2024

Каждый дачник мечтает о богатом урожае. Однако путь к успеху начинается задолго до высадки растений в грунт. Грамотный подход к выращиванию рассады играет ключевую роль в достижении желаемого результата. Закаливание молодых растений — один из наиболее важных приемов агротехники, позволяющий вырастить крепкие и устойчивые к болезням и неблагоприятным факторам окружающей среды всходы.

Как же правильно проводить процедуру закаливания? Об этом рассказывает агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова.
— Процесс закаливания начинается еще до посева семян, — поясняет эксперт. — Замоченные семена в течение суток выдерживают в холодильнике при температуре от 1 до 3 градусов Цельсия, а затем на 6 часов помещают в тепло. Этот цикл повторяют три раза. Следует иметь в виду, что закаливать нужно только набухшие семена до момента их проклевывания.

После проведения предпосевной обработки материал высевают в контейнеры и выдерживают при комнатной температуре до появления первых всходов. Спустя неделю начинается этап постепенного приучения рассады к более низким температурам.

— Через неделю после появления всходов рассаду начинают закаливать путем кратковременного снижения температуры до 15-16 градусов, — продолжает Давыдова. — Добиться этого можно, регулярно проветривая помещение. Вначале интервал охлаждения составляет 20-30 минут в день, затем его постепенно увеличивают до 1-2 часов.

Подобная процедура проводится вплоть до высадки растений в открытый грунт. Благодаря закаливанию рассада успевает приобрести необходимую силу и выносливость, что положительно скажется на будущем урожае.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
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