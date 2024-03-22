Эти фрукты оздоровят ваши почки: простой секрет от врача

09:25, 22 мар 2024

Камни в почках — распространенная проблема, которая может коснуться каждого из нас. Неправильное питание, нездоровый образ жизни и прием некоторых лекарств повышают риск образования конкрементов. Однако существует простой и вкусный способ предотвратить эту неприятность — регулярное употребление цитрусовых фруктов.

Михаил Гинзбург, уважаемый врач-диетолог и доктор медицинских наук, раскрыл секрет здоровья почек в эфире популярной программы «О самом главном». Согласно его экспертному мнению, мандарины, лимоны и апельсины являются ключевыми продуктами для поддержания функциональности этих жизненно важных органов. Благодаря содержанию лимонной кислоты, или цитрата, цитрусовые снижают риск образования кальцинатов — солевых отложений, провоцирующих камнеобразование.

Гинзбург объяснил, что цитрат помогает растворять кальций, способствуя его быстрому выведению из организма. Создавая щелочную среду, цитрусовые фрукты предотвращают застой солей, что, в свою очередь, снижает вероятность развития мочекаменной болезни. Регулярное употребление апельсинов, мандаринов и лимонов не только предупреждает формирование конкрементов, но и способствует растворению уже существующих камней, уменьшая воспаление.

Помимо благотворного влияния на почки, цитрусовые обладают и другими полезными свойствами. Они улучшают микроциркуляцию крови и укрепляют сосудистые стенки, обеспечивая здоровье сердечно-сосудистой системы. Однако стоит помнить, что людям с аллергическими реакциями или заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует воздержаться от чрезмерного употребления этих фруктов.

Включение цитрусовых в ежедневный рацион — простой и вкусный способ позаботиться о здоровье почек. Следуя рекомендациям экспертов, вы сможете предотвратить развитие мочекаменной болезни и других серьезных проблем. Однако при наличии хронических заболеваний важно проконсультироваться с врачом для корректировки диеты.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: freepik.ru