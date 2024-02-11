3 напитка, о которых мало кто знает: доктор Гинзбург раскрыл секреты защиты от тромбов и воспаления – вкусно и полезно

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в недавнем интервью рассказал о трех напитках, обладающих удивительными свойствами по защите от тромбов и воспаления сосудов.

По словам специалиста, это зеленый чай, какао и ягодные морсы. Гинзбург подробно объяснил, как именно эти напитки помогают организму.

В зеленом чае содержатся полезные вещества - катехины. Они препятствуют сгущению крови и слипанию клеток, улучшают ее текучесть. Также катехины оказывают противовоспалительное действие на стенки сосудов, защищая их от повреждений и тромбообразования.

Похожими свойствами, по словам Гинзбурга, обладает и какао. Оно тоже мешает склеиванию форменных элементов крови, а также снижает воспаление в сосудах.

Кроме того, врач акцентировал внимание на пользе натуральных ягодных морсов. Ягоды богаты антиоксидантами, которые благотворно влияют на кровеносные сосуды, укрепляя их стенки и улучшая свойства крови.

Однако Гинзбург предупредил, что ни в чае, ни в какао, ни в морсах не должно содержаться сахара. Иначе они потеряют свои полезные качества.

Таким образом, по мнению опытного диетолога, регулярное употребление этих трех натуральных напитков поможет снизить риски тромбоза и воспаления сосудов. Однако нужно помнить, что эта информация не заменяет консультации врача.

Автор: Семен Подгорный