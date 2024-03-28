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Бляшки растворятся, сосуды очистятся: врач раскрыл секрет доступного и эффективного средства для разжижения крови

Бляшки растворятся, сосуды очистятся: врач раскрыл секрет доступного и эффективного средства для разжижения крови

10:14, 28 мар 2024

Здоровье наших сосудов напрямую влияет на общее самочувствие и работоспособность организма. Повышенный уровень "плохого" холестерина может стать причиной образования опасных бляшек, провоцирующих тромбоз. Однако природа предоставляет нам эффективный инструмент для поддержания здоровья сосудов – экзотический тропический фрукт ананас.

- Ананас богат уникальным ферментом под названием бромелайн, который находит широкое применение в фармацевтической промышленности при производстве лекарственных средств для профилактики и лечения тромбозов, - рассказывает врач Михаил Голубев. - Благодаря своим разжижающим кровь свойствам, бромелайн способствует улучшению кровотока и предотвращает образование тромбов.

Регулярное включение ананаса в свой рацион питания может стать отличной альтернативой приему лекарств. Специалист рекомендует употреблять этот сочный фрукт в свежем виде для получения максимальной пользы. Его употребление позволяет существенно снизить риск возникновения тромбоза за счет разжижения крови и улучшения ее состава.

Но преимущества ананаса не ограничиваются только его способностью бороться с тромбами. Этот тропический фрукт также обладает мощными противовоспалительными свойствами, что делает его идеальным союзником для поддержания общего здоровья организма. Регулярное потребление ананаса может помочь снизить воспаление в различных частях тела и ускорить процессы восстановления.

Перед кардинальными изменениями в диете рекомендуется проконсультироваться с врачом для получения индивидуальных рекомендаций.

Долой тромбоз: флеболог назвал 3 продукта, которые растворяют тромбы Долой тромбоз: флеболог назвал 3 продукта, которые растворяют тромбы
Автор: Вадим Рудаков
Фото: freepik.ru
Теги: здоровье ананас
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