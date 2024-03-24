Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Сияющая кожа, крепкое здоровье: этот жидкий чудо-продукт избавит от изжоги и скачков сахара - совет врача

Сияющая кожа, крепкое здоровье: этот жидкий чудо-продукт избавит от изжоги и скачков сахара - совет врача

13:02, 24 мар 2024

В век высоких технологий и инновационных разработок нередко недооцениваются простые природные средства, которые человечество использует веками. Одним из таких удивительных продуктов является яблочный уксус - натуральное творение, способное подарить коже сияние, а организму - здоровье.

Получаемый в результате естественного брожения яблок, этот янтарный эликсир буквально пропитан полезными свойствами. Гастроэнтерологи Екатерина Ситникова и Алена Поташева подчеркивают важность выбора качественного яблочного уксуса, приготовленного исключительно из натуральных фруктов без использования искусственных добавок и ароматизаторов.

Кулинария и косметология - лишь две из многочисленных сфер применения этого универсального продукта. Яблочный уксус не только придает блюдам изысканный вкус, но и обладает удивительными целебными свойствами. Он предупреждает развитие изжоги, оказывает благотворное влияние на вес, выводит из организма вредные бактерии и грибки.

Однако истинная ценность яблочного уксуса заключается в его способности поддерживать здоровье изнутри. Он регулирует уровень сахара в крови, улучшает работу инсулина и снижает риск окислительного стресса. Более того, этот волшебный эликсир бережно заботится о красоте, восстанавливая рН-баланс кожи и усиливая её защитные функции, что способствует исцелению от различных недугов.

При всех своих преимуществах, важно помнить, что яблочный уксус не является лекарством. Употребление его в неограниченных количествах может негативно сказаться на здоровье зубов и нарушить минеральный баланс в организме. Поэтому Екатерина Ситникова советует проконсультироваться со специалистом перед включением яблочного уксуса в свой рацион.

Яблочный уксус: лечебные свойства и противопоказания Яблочный уксус: лечебные свойства и противопоказания
Автор: Алия Карачурина
Теги: советы здоровье уксус
Читайте также

Яблочный уксус: лечебные свойства и противопоказания
Это интересно
Яблочный уксус: лечебные свойства и противопоказания
Удивите своих гостей: простой лайфхак с уксусом и солью
Это интересно
Удивите своих гостей: простой лайфхак с уксусом и солью
Секрет долголетия: эта ягода есть почти у всех на огороде
Это интересно
Секрет долголетия: эта ягода есть почти у всех на огороде
Секрет крепких сосудов: диетолог Кабанов назвал продукты, которые укрепят сердце, мозг и нервы
Это интересно
Секрет крепких сосудов: диетолог Кабанов назвал продукты, которые укрепят сердце, мозг и нервы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok