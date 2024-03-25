Мытьё не поможет: врач назвала 5 продуктов, в которых кишат паразиты

11:42, 25 мар 2024

В стремлении вести здоровый образ жизни мы бережно выбираем свежие натуральные продукты. Однако за аппетитной внешностью некоторых съедобных ингредиентов могут таиться опасные внутренние «жильцы». В сегодняшнем материале врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предостережет нас о наиболее уязвимых источниках паразитарной инвазии и расскажет, как обезопасить себя.

Свежие овощи, фрукты и зелень на первый взгляд являются эталоном здорового питания, богатым витаминами и клетчаткой. Однако помимо полезных элементов, в них может обитать нежелательная фауна — острицы, аскариды и лямблии. Чтобы избавиться от этих нежеланных «попутчиков», перед употреблением тщательно промывайте овощи и фрукты, а зелень выдерживайте 15 минут в слегка подсоленной воде.

Особую осторожность стоит проявить в отношении мяса — одного из самых частых носителей паразитов. Всеядная свинья может проглотить личинки свиного цепня, поэтому свинину необходимо хорошо проваривать или прожаривать. В говядине реже встречаются паразиты, такие как цепень бычий, тем не менее сырое мясо лучше исключить из рациона.

Речная рыба зачастую становится переносчиком описторхоза — опасного заболевания, которое при отсутствии лечения грозит рядом серьезных осложнений вплоть до онкологии. Особо распространены описторхи в лещах, пескарях, карпах и карасях. Даже после улова потенциально зараженную рыбу следует тщательно обрабатывать термически.

Не стоит обольщаться и насчет морепродуктов. При несоблюдении санитарных норм треска, сельдь, окунь и даже ценный лосось могут быть носителями нематод, вызывающих анизакидоз. Как видите, термическая обработка жизненно необходима для любых видов мяса и рыбы.

Екатерина Кашух рекомендует отдавать предпочтение продуктам из крупных торговых сетей, строго соблюдающих санитарный контроль. А при малейших признаках паразитарной инвазии незамедлительно обращайтесь к врачу — промедление может стоить здоровья.

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik.ru