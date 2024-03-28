Оживит за секунды: элементарный метод реанимации засохшей туши — эффект ошеломляет

10:04, 28 мар 2024

Нередко возникает ситуация, когда любимая тушь высохла, а срок ее годности еще не истек. Не спешите расставаться с ней, ведь есть несколько эффективных способов оживить высыхающую тушь и продлить ее срок службы.

Первый трюк довольно прост. Снимите резиновый наконечник-дозатор с тюбика. Под ним скапливается немалое количество косметического продукта, который можно извлечь и использовать. Чтобы избежать комочков при нанесении, рекомендуется убирать излишки туши чистой бумажной салфеткой.

Если тушь стала густой и засохшей, поместите тюбик в горячую воду на 5 минут. Нагревание сделает тушь более жидкой, что позволит равномерно прокрасить все ресницы. Эта простая процедура поможет реанимировать оставшиеся капли косметического средства.

Последний совет особенно актуален для туши на водной основе. Добавьте в тюбик несколько капель физраствора и тщательно взболтайте содержимое. Через 5-10 минут тушь снова станет пригодной для использования.

Благодаря этим нехитрым хитростям вы сможете максимально продлить жизнь любимому косметическому продукту, не жертвуя качеством и избегая ненужных трат.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru