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Помидор-рекордсмен: агроном Давыдова делится секретом богатого урожая, от которого соседи обзавидуются

Помидор-рекордсмен: агроном Давыдова делится секретом богатого урожая, от которого соседи обзавидуются

11:03, 28 мар 2024

В ожидании дачного сезона многие садоводы-любители задаются вопросом: какой сорт помидоров выбрать, чтобы собрать богатый урожай без лишних хлопот? Агроном Ксения Давыдова дала один бесценный совет.

Начнем с того, что раннеспелые сорта пользуются особой популярностью среди дачников, ведь они не требуют долгих месяцев усиленного ухода и позволяют насладиться свежими плодами уже в самом начале лета. Если ваша цель — обильный урожай при минимальных трудозатратах, обратите внимание на томат сорта «Анита».

Помидоры «Анита» не заставят вас долго ждать — всего 94 дня от всходов до первого сбора. При этом каждый куст щедро одарит вас плодами, позволив собрать урожай, которому позавидуют все соседи по даче. Удобная невысокая форма кустов (около 50 см) избавляет от необходимости проводить пасынкование и подвязку, облегчая уход до минимума.

Отдельного упоминания заслуживает отменный вкус плодов — насыщенный и слегка сладковатый аромат. Помидоры «Анита» станут идеальным выбором для приготовления разнообразных свежих салатов. А их хорошая транспортабельность позволит с удовольствием делиться урожаем с близкими.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огород помидоры
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