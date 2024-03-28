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Не варите как раньше: 3 ошибки, из-за которых картофель теряет вкус и витамины

Не варите как раньше: 3 ошибки, из-за которых картофель теряет вкус и витамины

11:43, 28 мар 2024

Многие хозяйки совершают распространенные ошибки, которые портят вкус и консистенцию такого простого, но любимого многими гарнира, как вареный картофель.

Одна из самых частых оплошностей по мнению шеф-повара с многолетним стажем Юлии Архиповой – замачивание очищенных клубней в воде перед варкой. Казалось бы, обычная процедура, но на деле это лишает блюдо ценных питательных веществ и крахмала, который отвечает за насыщенный вкус. Вдобавок, картофель впитывает воду, из-за чего гарнир получается размокшим и водянистым – ни вкуса, ни пользы.

Еще один миф – заливать картошку кипятком для более быстрого приготовления. На самом деле это не ускоряет процесс, а лишь грозит неравномерной варкой. А бурное кипение попросту убивает тонкий вкус овощей. Недаром опытные кулинары рекомендуют варить картофель на медленном огне.

Еще один вопрос – как солить блюдо? Посоленный слишком рано, картофель затвердеет и будет вариться дольше, а соленый в конце варки – утратит аромат. Оптимальное решение – добавить соль примерно через 7 минут после закипания воды.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: рецепты советы картофель
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