Удивите соседей гигантской капустой: простой секрет подкормки из отходов

10:32, 29 мар 2024

Опытные садоводы знают множество хитростей для выращивания богатого урожая. Одна из них — использование продуктовых отходов в качестве эффективных удобрений. Агроном Ксения Давыдова поделилась секретом, как обычная яичная скорлупа может стать ценным подспорьем для капустных грядок.

В начале весенних работ, пока теплицы пусты, стоит позаботиться о сборе и сушке скорлупы после приготовления яичниц или выпечки. Этот простой пищевой отход, который многие отправляют в мусорное ведро, на самом деле является кладезем полезных микроэлементов для растений.

— Яичная скорлупа — природный концентрат кальция, фосфора, магния и других микроэлементов, критически важных для формирования крепких кочанов и защиты от болезней, — поясняет эксперт. Капуста с таким удобрением меньше подвержена грибковым заболеваниям и прочим напастям.

Перед тем как добавлять скорлупу в лунки при посадке рассады капусты, агроном Ксения Давыдова рекомендует тщательно измельчить ее в пыль. Это ускорит процесс разложения и усвоения почвой питательных веществ.

Кроме того, крупные осколки скорлупы с острыми краями эффективно отпугивают вредителей от молодых всходов. Засыпав лунки смесью грунта и раздробленной скорлупы, вы обезопасите нежные ростки от нашествия голодных гусениц и слизней.

Так что в этом сезоне присмотритесь к содержимому мусорного ведра — возможно, в нем таится секрет отменного урожая!

Автор: Вадим Рудаков