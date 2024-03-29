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Удивите соседей гигантской капустой: простой секрет подкормки из отходов

Удивите соседей гигантской капустой: простой секрет подкормки из отходов

10:32, 29 мар 2024

Опытные садоводы знают множество хитростей для выращивания богатого урожая. Одна из них — использование продуктовых отходов в качестве эффективных удобрений. Агроном Ксения Давыдова поделилась секретом, как обычная яичная скорлупа может стать ценным подспорьем для капустных грядок.

В начале весенних работ, пока теплицы пусты, стоит позаботиться о сборе и сушке скорлупы после приготовления яичниц или выпечки. Этот простой пищевой отход, который многие отправляют в мусорное ведро, на самом деле является кладезем полезных микроэлементов для растений.

Перед тем как добавлять скорлупу в лунки при посадке рассады капусты, агроном Ксения Давыдова рекомендует тщательно измельчить ее в пыль. Это ускорит процесс разложения и усвоения почвой питательных веществ.
— Яичная скорлупа — природный концентрат кальция, фосфора, магния и других микроэлементов, критически важных для формирования крепких кочанов и защиты от болезней, — поясняет эксперт. Капуста с таким удобрением меньше подвержена грибковым заболеваниям и прочим напастям.

Кроме того, крупные осколки скорлупы с острыми краями эффективно отпугивают вредителей от молодых всходов. Засыпав лунки смесью грунта и раздробленной скорлупы, вы обезопасите нежные ростки от нашествия голодных гусениц и слизней.

Так что в этом сезоне присмотритесь к содержимому мусорного ведра — возможно, в нем таится секрет отменного урожая!

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: советы огород капуста
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