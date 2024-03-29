Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Секретный бабушкин трюк: как подготовить лук-севок к посадке, чтобы не плакать над урожаем

Секретный бабушкин трюк: как подготовить лук-севок к посадке, чтобы не плакать над урожаем

10:39, 29 мар 2024

Каждый опытный огородник знает, что лук-севок требует особого подхода при подготовке к посадке. Упущения на этом этапе могут стать фатальными для будущего урожая зеленого лукошка. Есть проверенный и бюджетный способ обезопасить севок от капризов природы, которым поделились в Телеграм-канале «Дачные лайфхаки».

Нераскрывшиеся луковички крайне уязвимы. Они рискуют начать стрелковаться, что неизбежно приведет к потере урожая. Кроме того, мелкие севки — лакомая добыча для различных садовых паразитов, которые наверняка постараются отобрать у дачников их будущие плоды.

Как подготовить севок максимально просто и эффективно? Все, что требуется — теплая вода и обычная пищевая сода. Погрузите луковички в раствор, приготовленный из расчета 1 чайная ложка соды на литр воды температурой 50-55°С, и оставьте их там на полчаса.

После такой нехитрой процедуры севок будет готов к посадке. Содовый раствор поможет луковицам правильно укорениться, предотвратит ненужное образование цветочных стрелок и убережет от жадных вредителей. Так что не упустите возможность облегчить жизнь лукового семейства на своем участке!

Ошибки при посадке картофеля: 90% огородников рискуют остаться без урожая Ошибки при посадке картофеля: 90% огородников рискуют остаться без урожая
Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огород лук
Читайте также

В Башкирии из-за дефицита резко подорожал лук-севок
Потребитель в Башкирии
В Башкирии из-за дефицита резко подорожал лук-севок
Ошибки при посадке картофеля: 90% огородников рискуют остаться без урожая
Это интересно
Ошибки при посадке картофеля: 90% огородников рискуют остаться без урожая
Сильная и коренастая рассада помидоров: простой секрет опытных дачников. Они готовят этот раствор сразу после прорастания семян
Это интересно
Сильная и коренастая рассада помидоров: простой секрет опытных дачников. Они готовят этот раствор сразу после прорастания семян
Вредители не тронут картофель: добавьте это в лунки
Это интересно
Вредители не тронут картофель: добавьте это в лунки


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok