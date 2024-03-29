Секретный бабушкин трюк: как подготовить лук-севок к посадке, чтобы не плакать над урожаем

10:39, 29 мар 2024

Каждый опытный огородник знает, что лук-севок требует особого подхода при подготовке к посадке. Упущения на этом этапе могут стать фатальными для будущего урожая зеленого лукошка. Есть проверенный и бюджетный способ обезопасить севок от капризов природы, которым поделились в Телеграм-канале «Дачные лайфхаки».

Нераскрывшиеся луковички крайне уязвимы. Они рискуют начать стрелковаться, что неизбежно приведет к потере урожая. Кроме того, мелкие севки — лакомая добыча для различных садовых паразитов, которые наверняка постараются отобрать у дачников их будущие плоды.

Как подготовить севок максимально просто и эффективно? Все, что требуется — теплая вода и обычная пищевая сода. Погрузите луковички в раствор, приготовленный из расчета 1 чайная ложка соды на литр воды температурой 50-55°С, и оставьте их там на полчаса.

После такой нехитрой процедуры севок будет готов к посадке. Содовый раствор поможет луковицам правильно укорениться, предотвратит ненужное образование цветочных стрелок и убережет от жадных вредителей. Так что не упустите возможность облегчить жизнь лукового семейства на своем участке!

Автор: Алия Карачурина