Уфа в годы Великой Отечественной войны

В предвоенный 1940 год население Уфы составляло 270 тыс. человек, мужчин и женщин было почти поровну. В военные годы в эвакуацию в Уфу прибыло более 100 тыс. человек. Семьям эвакуированных предоставлялись общежития вузов и техникумов, клубы и другие общественные здания, кроме того, уфимцы размещали их у себя на квартирах.



В 1941–1942 гг. в Башкирию из западных регионов страны были частично или полностью перебазированы около 100 крупных и средних предприятий, 40 из которых было размещено в Уфе. Некоторые из них работали как самостоятельные, но многие были объединены с родственными предприятиями.



Так, оборудование верхневолжского моторного завода из Рыбинска было установлено на площадке Уфимского моторостроительного завода, который еще в конце 1930-х гг. стал заводом-дублером рыбинского авиамоторного на военное время. В Уфу был эвакуирован Ленинградский завод телефонной аппаратуры «Красная заря». Уфимский кабельный завод возник на базе оборудования одесского завода «Электрошнур», подольского «Винилпровода», московских «Электропровода» и «Москабеля».



На площадках Уфимском паровозоремонтного завода и депо станции «Уфа» были смонтированы станки Запорожского, Гомельского и Станиславского паровозоремонтных заводов. Уфимский хлопчатобумажный комбинат образовался на основе оборудования ткацких фабрик «Красный текстильщик» из Москвы, Ново-Ткацкой из Серпухова и «Красное знамя» из подмосковного поселка Раменское.



В Уфу были переведены многие государственные, общественные, научные и культурные учреждения. Здесь работали народные комиссариаты связи и государственного контроля СССР, народные комиссариаты местной промышленности и социального обеспечения РСФСР, Академия наук, Союзы писателей, композиторов, художников и архитекторов Украины, Государственный академический театр оперы и балета Украины, многочисленные научно-исследовательские, учебные и проектные институты, высшие и средние учебные заведения страны, начиная от Академии Генерального штаба и заканчивая военной поварской школой.



В октябре 1941 г. в Уфу был эвакуирован Исполнительный комитет Коммунистического интернационала – Коминтерн. До мая 1943 г. в здании бывшего Коммерческого училища на углу улиц Ленина и Революционной работали Пальмиро Тольятти, Георгий Димитров, Клемент Готвальд, Долорес Ибаррури, Морис Торез, Вильгельм Пик и другие руководители мирового коммунистического движения. В здании Главпочтамта на улице Ленина размещалась радиостанция Коминтерна, откуда велись антифашистские передачи на европейских и восточных языках. В районе села Кушнаренкова располагалась секретная школа Коминтерна, где готовили разведчиков, радистов, диверсантов всех национальностей для заброски в страны Европы, Азии, Америки.



С началом войны почти все городские предприятия стали работать для нужд фронта. Уфимская нефтепереработка наладила производство топлива для самолетов, моторного масла для танков. Хлопчатобумажный комбинат стал выпускать ткани для военного обмундирования, которое шили на швейной фабрике им. 8 Марта и в многочисленных швейных артелях, состоящих из женщин и девочек-подростков. Уфимский паровозоремонтный завод перешел на обслуживание локомотивов и выпуск боеприпасов, на нем для фронта уфимцы построили бронепоезда «Уфа», «Александр Невский», «Полководец Суворов», «Салават Юлаев».



Городские предприятия выпускали фанеру для авиационной промышленности, походные кухни, патронные сумки, боеприпасы и многое другое. В начале войны в Уфе были открыты Уфимский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе, крупные производства – кабельный завод, хлопчатобумажный комбинат и чаеразвесочная фабрика.



Приток в войну вместе с эвакуированными из южных и западных областей писателей, художников, артистов, ученых, освоение новых отраслей промышленности (авиационной, нефтехимической), основание новых учебных заведений – все это меняло культурную среду города, снимало с него тот налет провинциальности и замкнутости, который лежал на нем в предыдущие годы.

В 1942 г. из 63 уфимских школ 56 были использованы под военные нужды. Занятия проводились в три-четыре смены по сокращенному учебному плану. Школьники были частыми посетителями госпиталей – дежурили, давали концерты, кололи дрова, выполняли любую необходимую работу. Летом они работали в колхозах и на лесозаготовках.



За годы войны в Уфе были сформированы 3 дивизии, из них две стрелковые и одна кавалерийская – знаменитая 112-я Башкирская кавалерийская дивизия, преобразованная в феврале 1943 г. в 16-ю гвардейскую. Ее ратные подвиги отмечены орденами Ленина, Красного Знамени, орденами Суворова и Кутузова второй степени. 76-ти воинам присвоено звание Героя Советского Союза. В Уфе в парке Победы, воздвигнут памятник Героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину, закрывшим собой амбразуры вражеских огневых точек. Здесь же с воинскими почестями похоронен один из прославленных асов, летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза Муса Гареев.



В июле 1941 г. в Уфе организуются первые госпитали. Уже через год их становится 20, в них лечатся около 11 тысяч раненых. Уфимцы вспоминают, что насыпь всей железной дороги вдоль следования поездов была завалена окровавленными бинтами и ватой, выброшенными из окон санитарных поездов, перевозивших раненых с фронта в уральскую глубинку. Приметой войны стали пленные на улицах города, которые работали на городских стройках и в пригороде на полях. В центре, на улице Сталина (ныне Коммунистической) за кинотеатром, позднее названным именем Матросова, они строили кирпичный четырехэтажный дом.



Военной приметой были и огороды у всех горожан – возделывался любой свободный клочок земли перед домом; на нем сажали картофель и овощи, заботливо оберегали, укрывая ростки тряпками и черной бумагой, под огороды шли куски скверов, парков, полоски почвы между тротуаром и проезжей частью. Каждую весну горожане с лопатами тянулись за город. Садов и дач у уфимцев не было – были участки с навесами, шалашиками и будочками, на которых висели таблички с номерами и фамилиями владельцев.



Центрами городской культурной жизни являлись театры; кроме оперного и драматического, популярны были театр оперетты и филармония. Дом культуры Красной армии в здании бывшей Большой Сибирской гостиницы (Дом офицеров) стал популярен среди горожан своими лекциями, которые читали самые интересные люди города. Позднее в бывшем здании Городской думы на углу улиц Сталина и Ленина возникло общество «Знание», привлекавшее уфимцев выступлениями ярких лекторов.



Горожане в те годы ходили на спектакли, чтобы посмотреть на любимых артистов, столичных звезд; каждое их выступление становилось событием. В оперном театре выступали Зоя Гайдай, Иван Паторжинский и другие знаменитые певцы; исполнялись произведения Дмитрия Шостаковича, также приезжавшего в наш город. Уфа приобретала авторитет культурной столицы.

В 1944 г. произошли значительные изменения в административном делении города. Поселок железнодорожников Дема вошел в состав г. Уфы в качестве одного из городских районов – Демского. Из-за быстрого роста промышленности в северной части Уфы Сталинский район был преобразован в самостоятельный город Черниковск.



9 мая 1945 г. в четыре часа утра местное радио объявило о победе над фашистской Германией. Почти сразу же по городу начались стихийные митинги. Не только на зданиях городских учреждений, но и в окнах жилых кварталов появились флаги, транспаранты, самодельные плакаты, весь день на улицах играли оркестры, из репродукторов лилась музыка, на площадях пели и танцевали – Уфа ликовала вместе со всей страной. Спустя несколько месяцев началась демобилизация, возвращение солдат с фронта. В конце июля стало известно, что эшелон из Берлина на Уфу движется по соседней Татарии.



Нетерпение уфимцев оказалось настолько велико, что они выслали навстречу эшелону самолет, чтобы пофамильно узнать, кто именно едет.



Уфимские летчики приземлились на поле рядом с поездом, остановившимся на станции «Бугульма», получили у начальника эшелона списки всех возвращающихся с фронта уфимцев и сразу вылетели в Уфу.



Читайте также: первые кинотеатры (электротеатры) в Уфе и Башкирии