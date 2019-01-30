История микрорайона Черниковка в Уфе

В 1609 г. по государственному Указу и по приказу воеводы М. В. Годунова за сибирскую службу дали поля близ реки Шугуровка С. Аничкову в собственность. Так началось освоение «дикого поля» на окраине строящегося города-крепости Уфы. Поселенные русские крестьяне занимались земледелием. Селениям присваиваются имена их владельцев: Черниковка, Калловка, Аничково, Бонье и т. д.



Черниковка принадлежала капитану Ивану Черникову, удостоившемуся земельных наделов за верную царскую службу. По другой версии название восходит к селению Черниково (конец XVI века) названному так в честь помощника воеводы Михаила Нагого, боярского сына Ивана Черникова-Онучина, уроженца Нижнего Новгорода, получившего здесь поместье.В справочнике населенных мест Российской империи (1877 г.) даны некоторые сведения о том, что Черниковка находилась в 11 верстах от Уфы, имела 12 дворов с населением 28 женщин и 28 мужчин.До 1922 г. эта территория входила в состав Богородской волости Уфимского уезда.В связи со строительством близ Уфы моторного и котлотурбинного заводов Малый Президиум БашЦИКа 23 декабря 1931 г. организовал поселковый Совет с присвоением ему наименования «Черниковский». В 1936 г. эти территории включены в состав Уфы, Черниковский поселковый Совет реорганизован в Черниковский районный Совет с установлением центра в селении Моторном и подчинением Уфимскому горсовету. Новый район назван Сталинским районом г. Уфы. К началу 1941 г. Сталинский район превратился в крупнейший промышленный район. Встал вопрос о разукрупнении района, но война изменила все планы.Большое количество промышленных предприятий с большим количеством рабочих и удаленность от центра города на 15-20 км затрудняли работу исполкома горсовета по руководству районом. Поэтому Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 5 декабря 1944 г. было принято оригинальное решение: Сталинский район г. Уфы был преобразован в город республиканского подчинения. Ему было присвоено наименование Черниковск.После войны город продолжал расти промышленно и территориально, росло население, в связи с этим возникала необходимость разделить его на районы.Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 февраля 1952 года город Черниковск был разделен на три района: Сталинский, Калининский и Орджоникидзевский. В районах был созданы Советы депутатов трудящихся, избраны райисполкомы.В это время границы города Черниковска так сильно расширились и приблизились к крайним окрестностям Уфы, что это обстоятельство явилось одним из факторов, обуславливающих необходимость и целесообразность объединения городов.На основании Указа Президиума Верховного Совета БАССР от 24 июля 1956 г. города Уфа и Черниковск объединяются в один город — Уфу.